Finalmente qualcosa si è mosso sul fronte del cosiddetto Bonus 500 euro per PC e Internet. In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo, a breve le famiglie lo potranno richiedere interfacciandosi direttamente con gli operatori accreditati. Vediamo in questo articolo quali sono le specifiche tecniche minime dei dispositivi che è possibile ottenere solo ed esclusivamente alla sottoscrizione di un nuovo contratto per la connettività.

Bonus 500 euro: PC e tablet, le specifiche tecniche minime

Partiamo dai computer. Non si fa alcun cenno al sistema operativo installato, ma alcuni riferimenti come quello agli 8 GB di RAM e allo storage da almeno 256 GB tolgono potenzialmente di mezzo quasi tutti i modelli di fascia bassa. Via anche tutti i laptop con schermi fino a 14 pollici, almeno a quanto si legge.

Processore: quad core da 2,00 GHz o superiore;

RAM: 8 GB o superiore;

display: maggiore di 14 pollici;

risoluzione: 1366×768 pixel o superiore;

memoria interna: 256 GB o superiore su disco fisso o SSD;

connettività: WiFi, Bluetooth e USB;

fotocamera: 8 megapixel con apertura f/1.9;

autonomia: 8 ore o superiore;

audio: scheda e altoparlanti integrati.

Passando invece ai tablet. Quelli più piccoli non vengono considerati: servono almeno dieci pollici e un pannello con risoluzione Full HD. Anche in questo caso non ci sono riferimenti alla piattaforma software.

Processore: quad core da 2,00 GHz o superiore;

RAM: 4 GB o superiore;

display: maggiore di 10 pollici;

risoluzione: Full HD (lato corto minimo 1.080 pixel) o superiore;

memoria interna: 64 GB o superiore;

connettività: WiFi, Bluetooth e USB;

fotocamera: 8 megapixel con apertura f/1.9;

batteria: capacità da 6.000 mAh o superiore.

Rimandiamo alle domande e risposte sul contributo per far chiarezza in merito a punti come le modalità di attribuzione del Bonus 500 euro, i requisiti necessari per ottenerlo e tutto quanto concerne il cosiddetto Piano Voucher Fase I, invitando infine a consultare il sito ufficiale di Infratel (link a fondo articolo) per ulteriori aggiornamenti.