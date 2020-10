L’iter legislativo e burocratico per l’erogazione del cosiddetto Bonus 500 euro PC e Internet prosegue ed è ora disponibile il modulo di ammissione da compilare per richiedere il contributo che ricordiamo essere riservato in questa prima fase del Piano Voucher alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro. Invitiamo a scaricare il PDF dal sito ufficiale Infratel.

Bonus 500 euro per PC e tablet: la domanda di ammissione

Per presentarlo è però ancora presto: bisognerà attendere la pubblicazione dell’elenco degli operatori accreditati, dopodiché non bisognerà far altro che interfacciarsi con loro attraverso i tradizionali canali di vendita (negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza e così via). Di seguito il documento da riempire con i propri dati anagrafici e in cui specificare il codice dell’offerta a cui si intende aderire.

Come specificato, all’atto della consegna è necessario presentare alcuni allegati: una fotocopia del documento di identità, una del codice fiscale di chi effettua la richiesta e il contratto già in essere (se sottoscritto) con profilo di servizio inferiore a 30 Mbps.

