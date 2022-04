La NASA ha comunicato una nuova data per la missione Crew-4. Il razzo Falcon 9 che porterà la navicella Crew Dragon Freedom sulla Stazione Spaziale Internazionale verrà lanciato il 23 aprile dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center, la stessa utilizzata per la missione Ax-1. La piattaforma 39B è invece occupata dal razzo SLS, il cui test continuerà nei prossimi giorni.

Missione Crew-4 posticipata al 23 aprile

La missione Crew-4 era stata inizialmente programmata per il 15 aprile, ma il lancio è stato posticipato tre volte per vari motivi, tra cui i problemi riscontrati durante il test del razzo SLS (Space Launch System) che verrà utilizzato per la missione Artemis I. La nuova data fissata dalla NASA è il 23 aprile. Il razzo Falcon 9 partirà dal Kennedy Space Center alla ore 11:26 italiane.

A bordo della navicella Crew Dragon Freedom (la più recente tra quelle prodotte da SpaceX e usata per la prima volta) ci sarà Samantha Cristoforetti che tornerà di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo la missione di novembre 2014. In quell’occasione era arrivata sulla ISS con una Soyuz.

Gli altri tre membri dell’equipaggio sono Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins. La NASA ha previsto altre due date di “backup” (24 e 25 aprile) in caso di problemi tecnici o cattive condizioni atmosferiche. Per alcuni giorni faranno compagnia agli astronauti della missione Crew-3, il cui ritorno sulla Terra è previsto per fine mese. Il 18 aprile rientreranno invece i quattro privati della missione Ax-1.

Domani è invece previsto il caricamento del propellente nei serbatoi dello stadio principale del razzo SLS. Successivamente verrà simulato il conto alla rovescia. La missione Artermis è attualmente pianificata per il mese di giugno.