Missione Transporter-4: SpaceX lancia 40 satelliti

Dopo aver lanciato altri 53 satelliti della costellazione Starlink lo scorso 19 marzo, SpaceX ha “prestato” il razzo Falcon 9 per il lancio di 40 “smallsat” (missione Transporter-4) prodotti da aziende di terze parti. Il prossimo 6 aprile sarà il turno della missione Ax-1 di Axiom Space. In questo caso, il razzo porterà quattro privati sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Missione Transporter-4

La missione Transporter-4 è la quarta del programma Rideshare che permette alle aziende di noleggiare il Falcon 9 per il lancio di satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio del razzo, già utilizzato per le missioni Crew-1 e Crew-2, è atterrato sulla nave drone Just Read the Instructions, posizionata nell’Oceano Atlantico al largo delle coste della Florida.

I 40 satelliti a bordo, tra cui CubeSat, microsat e picosat, sono stati rilasciati in orbita alle altitudini prefissate, come si può vedere nel video condiviso da SpaceX su YouTube. SpaceX lancerà anche i satelliti di OneWeb, dopo la fine della collaborazione con Roscosmos.

Missione Axiom Ax-1

L’azienda di Elon Musk avrà un mese di aprile molto impegnativo. La prossima missione Ax-1 di Axiom Space, programmata per il 6 aprile, prevede il lancio verso la ISS della navicella Crew Dragon Endeavour, a bordo della quale ci saranno quattro privati: Michael López-Alegría (ex astronauta della NASA), Larry Connor, Eytan Stibbe e Mark Pathy.

Il 19 aprile toccherà alla missione Crew-4 con l’italiana Samantha Cristoforetti. Per la prima volta verrà utilizzata la Crew Dragon Freedom, la più recente delle quattro navicelle di SpaceX (la produzione è stata interrotta per lasciare spazio allo Starship).