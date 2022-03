SpaceX: rinviata di nuovo la missione Axiom

La missione Axiom (Ax-1), che vedrebbe il primo volo commerciale composto da un equipaggio privato e diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata rinviata di nuovo. Già era successo in precedenza, spostando la data dal 30 marzo al 3 aprile, ma ora questo evento slitterà ancora.

L’annuncio la scorsa settimana del primo rinvio è stato dato da NASA e SpaceX, mettendo il cerchietto sul calendario non più al 30 marzo, domani, ma al 3 aprile, domenica prossima. Il problema è che quella data ha già un altro impegno per la NASA, ovvero il test di Artemis, che secondo alcuni dati avrebbe priorità per l’Agenzia Spaziale.

NASA potrebbe anteporre Artemis a Axiom Ax-1

La conferma di questo problema l’avrebbe data Kathy Lueders, capo della direzione delle missioni spaziali della NASA. La missione Axiom è stata quindi ulteriormente spostata, così da dare il giusto spazio a Artemis. La nuova data fissata è il 6 aprile, esattamente tre giorni dopo.

Si tratterebbe comunque di qualche giorno, niente di troppo difficile, ma sappiamo per certo che la partenza dovrà avvenire entro il 7 aprile: la permanenza del team privato dovrà durare 10 giorni, e per ragioni tecnico-logistiche dovrà chiudersi prima del lancio di Crew Dragon, previsto per il 19 aprile. Facendo due conti, partendo proprio entro il 7, il tutto rientrerebbe nelle date del calendario, partire il giorno dopo andrebbe a rendere la missione più corta (e quindi inconcludente).

La prova di Artemis inoltre non sarà così difficile: si tratterà di un razzo di prova carico di propellente che verrà solamente avviato per vedere il funzionamento del motore: nessuna partenza quindi, una sorta di test a vuoto per vedere se effettivamente tutto funziona. Ora non ci resta che attendere novità da parte della NASA che, in caso di nuovo rinvio, non tarderà a mandare un comunicato ufficiale come ha già fatto in precedenza (insieme ovviamente a SpaceX che metterà il razzo per la missione Axiom).