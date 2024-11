Mistral aggiorna chatbot con ricerche web e strumento canvas

La startup francese di intelligenza artificiale, Mistral, ha lanciato una serie di aggiornamenti per rimanere all’avanguardia nel settore dell’AI. La piattaforma di chatbot, Le Chat, ora può effettuare ricerche sul web citando le fonti in tempo reale, in modo simile a ChatGPT di OpenAI. Inoltre, ha introdotto uno strumento “canvas” sulla falsariga di Canvas di ChatGPT che consente agli utenti di modificare, trasformare o editare contenuti visivi, come mock-up di pagine web e visualizzazioni di dati.

Le nuove funzioni del chatbot di Mistral

Le Chat non solo può elaborare documenti PDF e immagini di grandi dimensioni per l’analisi e la sintesi, ma ora include anche il potente generatore di immagini AI Flux Pro di Black Forest Labs. Gli utenti possono anche beneficiare di flussi di lavoro automatizzati e condivisibili, che Mistral chiama “agenti” AI, per attività quotidiane come la scansione di note spese e l’elaborazione di fatture.

Il nuovo modello AI Pixtral Large

Alcune delle nuove funzionalità di Le Chat, che rimarranno tutte gratuite durante la fase beta, sono rese possibili dai nuovi modelli di Mistral. Uno di questi, Pixtral Large, con 124 miliardi di parametri, che può elaborare testo e immagini. Mistral ha anche lanciato una nuova versione del suo modello testuale principale, Mistral Large 24.11, che promette miglioramenti significativi nella comprensione del contesto lungo, rendendolo ideale per l’analisi di documenti e l’automazione delle attività.

Pixtral Large e Mistral Large 24.11 sono disponibili con licenze flessibili per la ricerca e lo sviluppo commerciale. Mistral Large 24.11 è già accessibile tramite l’API di Mistral e sulla piattaforma AI Hugging Face, e presto sarà disponibile su Google Cloud e Microsoft Azure.