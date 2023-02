Miti da sfatare sugli antivirus

Da quando gli antivirus sono apparsi per la prima volta, sono nate tante dicerie e miti su questi software. Alcuni sono veri, altri rappresentano i classici miti da sfatare.

C’è da dire, però, una cosa: una buona parte dei software antivirus riescono a fare ottimamente il loro lavoro.

Tra questi, uno dei migliori è Norton 360 Premium, che offre una protezione multilivello per tutti i dispositivi e per la privacy online, tra cui Secure VPN e Dark Web Monitoring, tutto in un’unica soluzione.

La sicurezza avanzata di Norton 360 Premium con antivirus contribuisce a proteggere ogni dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando si accede online.

Inoltre, attualmente è in corso in questa pagina una promo che consente di abbonarsi a Norton 360 Premium al prezzo scontato del 59%, pagando 44,99 euro per un anno anziché 109,99 euro.

I miti da sfatare in merito agli antivirus

Norton 360 Premium, ma anche le altre soluzioni antivirus dell’azienda, fanno parte anch’essi dei miti da sfatare su questi software.

È vero che il miglior antivirus è lo stesso utente? Vero. Se mette in pratica alcuni importanti accorgimenti, come scaricare file affidabili e aggiornare continuamente l’antivirus, proteggerà ancora di più il proprio dispositivo.

È vero che un antivirus non serve? Falso. Nonostante tutta l’attenzione da parte dell’utente, le minacce Web sono sempre più potenti e un dispositivo resta sempre esposto.

È vero che un antivirus ha sempre ragione? Falso. Potrebbe infatti accadere che attivi dei falsi allarmi. Se dovessero essere ripetuti, l’utente potrebbe iniziare a ignorarli, anche quando sono giustificati.

È vero che l’antivirus a pagamento è sempre migliore? Falso. Non perché i virus gratuiti possono essere equiparati a quelli a pagamento, ma perché ci sono software antivirus a pagamento che sono peggiori degli antivirus gratis.

È vero che un antivirus rallenta il PC? Vero e falso. Sui laptop più moderni, l’antivirus ha scarso effetto sulle prestazioni, ma ci sono differenze in base ai computer e agli antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.