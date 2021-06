Mixology ed e-commerce: 4 cocktail per il Prime Day

A partire da oggi su Amazon sarà possibile anche acquistare veri e propri cocktail. Non solo l'offerta è estremamente valida in quanto a prezzo (essendo disponibile uno sconto immediato del 33%), ma la qualità sarà tale da superare anche le resistenze degli scettici. Il segreto, infatti, è nelle box “Nio cocktail“, un progetto italiano che consente di ricevere a casa “in delivery” i propri cocktail preferiti.

L'offerta fa parte di un box ideato direttamente in collaborazione con Amazon e pensato per accompagnare i servizi Amazon con specifici mix:

NIO Cocktails e Amazon.it hanno creato per te una box per celebrare Prime Day. Tra Prime Video, Prime Reading, Prime Music e Prime gaming dedicati uno dei 4 cocktail speciali, miscelati per te con estrema ricercatezza e gusto, per una pausa o un brindisi per una scena indimenticabile, per un altro livello conquistato, per un paragrafo da fissare nella mente o per un ritmo e una melodia da sogno.

Il progetto prevede dunque quattro cocktail da 100 ml: per servirli altro non serve se non un buon bicchiere e del freddissimo ghiaccio. 19,90 euro in tutto, ma per poter accedere a questa offerta bisogna giocoforza aver compiuto i 18 anni di età.

Nio è uno dei marchi che ha tentato questa via con successo negli ultimi mesi, dimostrando come anche un settore complesso come quello della mixology possa trovare spazio nel mondo e-commerce. Box e mix appositamente confezionati, firmati dai migliori esperti del settore, hanno trovato la strada della vendita online e hanno conquistato un proprio mercato di appassionati. La partnership con Amazon in occasione del Prime Day potrà regalare a Nio una vetrina particolare, a colpi di brindisi.