Mobile ALOHA: l'AI che insegna ai robot le mansioni complesse

Un robot mobile in grado di svolgere un’ampia varietà di lavori domestici è il risultato di una collaborazione tra un trio di ingegneri robotici dell’Università di Stanford e i colleghi di Deep Mind di Google. Il robot, chiamato Mobile ALOHA, utilizza il sistema ALOHA di Google, una piattaforma di apprendimento automatico per l’addestramento di robot intelligenti.

Come funziona Mobile ALOHA

Mobile ALOHA è un robot autonomo e senza fili, dotato di una grande batteria alla base che gli garantisce lunga durata e stabilità. Il robot si sposta in un’area di lavoro, come una casa, per eseguire le attività domestiche di routine, come cucinare, lavare i piatti, fare il bucato, spolverare, passare lo straccio e mettere a posto le cose.

Per imparare a svolgere questi compiti, il robot viene addestrato utilizzando due metodi: un database e una dimostrazione supervisionata. Il database contiene esempi di codice e di testo che il robot può usare per generare le istruzioni necessarie per eseguire un compito. La dimostrazione supervisionata consiste nel mostrare al robot come fare un compito, utilizzando un dispositivo collegato alla parte posteriore del robot che gli permette di imitare le azioni, come una marionetta.

Le caratteristiche di Mobile ALOHA

Mobile ALOHA è un robot versatile e capace, che può svolgere quasi tutte le attività domestiche, tra cui preparare il caffè, dare da mangiare agli animali domestici, rimettere il coperchio al tubetto del dentifricio, ecc. Può anche aprire e chiudere il frigorifero, gli armadietti della cucina e le porte. I video del robot in azione, pubblicati su YouTube, mostrano che il robot può cucinare un pasto di tre portate, caricare una lavastoviglie, o svolgere tutte le operazioni necessarie per fare il bucato.

Il robot è anche economico e agile, rispetto ad altri robot creati per aiutare nelle faccende domestiche. Il team di ricerca afferma che il loro sistema costa circa 32.000 dollari, mentre molti altri robot sono assistenti da tavolo, non robot mobili. Mobile ALOHA mostra anche un alto grado di libertà, oltre a un’estrema destrezza e finezza, come dimostra la sua capacità di rompere uova e aprire bottiglie di soda.

Le sfide future per Mobile ALOHA

Il robot è sicuramente promettente, ma non è ancora perfetto. Come hanno dichiarato i ricercatori, infatti, è ancora necessario lavorarci su per migliorarne l’accuratezza nello svolgimento dei compiti e per aiutarlo a muoversi più facilmente in casa. Inoltre, deve affrontare le sfide etiche e sociali che comporta l’introduzione di un robot domestico nella vita quotidiana delle persone. Il documento che descrive le caratteristiche del robot è disponibile sul server arXiv preprint.