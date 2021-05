Mobile router TP-Link: connessione rapida ovunque a un prezzo WOW

TP-Link è un'azienda produttrice di diversi dispositivi hi-tech dedicati alla connettività e alla domotica e la sua qualità è ormai rinomata. Quest'oggi vogliamo parlarvi di un'offerta davvero interessante che riguarda uno dei migliori mobile router non solo della TP-Link, ma in generale tra quelli che si possono trovare sul mercato. Si tratta del TP-Link M7350 che potete acquistare a soli 55,99 euro invece dei consueti 69,90 euro.

Mobile router TP-Link M7350 permette anche di archiviare dati in una micro SD interna

Il TP-Link M7350 è un access point mobile hotspot ad alta velocità con connessione di rete LTE in CAT.4 con velocità di download fino a 150 Mbps ed upload fino a 50 Mbps. La connessione Wi-Fi a 2.4 GHz garantisce un'autonomia della batteria fino a 8 ore di lavoro. Si può utilizzare una SIM card 4G di qualsiasi operatore e condividere istantaneamente la connessione 4G/3G fino a 10 dispositivi Wi-Fi contemporaneamente come tablet, smartphone, laptop, console di gioco e altri dispositivi.

È anche possibile condividere facilmente foto, musica, video e molto altro mediante la vostra rete Wi-Fi e archiviare questi dati nella scheda micro SD con una capacità massima fino a 32 Gb. Presente anche un piccolo display che rende semplice monitorare i dati ed evita di superare il traffico dati previsto dal vostro contratto telefonico. Il display mostra inoltre numerose informazioni come la durata della batteria, la potenza del segnale, lo stato del Wi-Fi e gli utenti connessi.

Infine grazie all'applicazione tpMiFi App, potete accedere e gestire facilmente il vostro M7350 da qualsiasi dispositivo iOS o Android connesso. Insomma, non lasciatevi scappare questa incredibile offerta Amazon per portarvi a casa l'ottimo mobile router TP-Link M7350 a soli 55,99 euro con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino.