Samsung Galaxy Z Fold8: downgrade della piastra posteriore

Il Galaxy Z Fold 7 è stato annunciato da poco, ma già si parla del suo successore, il Samsung Galaxy Z Fold8. Un nuovo report dalla Corea suggerisce infatti che il colosso sudcoreano sta lavorando al dispositivo in questione e purtroppo sta considerando un downgrade.

Samsung Galaxy Z Fold8: piastra posteriore in plastica

Andando maggiormente, il nuovo Galaxy Z Fold 7, come il Galaxy Z Fold SE, ha una piastra posteriore in titanio che supporta il display pieghevole. Offre pertanto una maggiore rigidità strutturale rispetto ai materiali adoperati nei modelli precedenti. Tuttavia, Samsung potrebbe già pensare di sostituirla per il modello del prossimo anno con una di qualità inferiore.

Il colosso sudcoreano potrebbe tornare a utilizzare una piastra posteriore in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) per il Samsung Galaxy Z Fold8. La piastra posteriore CFRP è stata introdotta dal Galaxy Z Fold3 ed è rimasta in uso fino a quest’anno. I modelli Fold originali avevano una piastra posteriore in acciaio inossidabile.

Ma perché Samsung dovrebbe prendere in considerazione questo downgrade dopo tutto quanto fatto per poter aggiornare il Galaxy Z Fold7? La risposta è da ricercare nella scarsa quantità dei materiali. La fornitura di titanio potrebbe infatti diventare problematica a seconda di come si sviluppa la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina. In altri termini, se il Samsung Galaxy Z Fold8 non avrà una piastra posteriore in titanio ciò potrebbe non avere a che fare con i desideri e gli obiettivi ingegneristici di Samsung e più con l’economia globale e la politica globale.