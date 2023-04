Mobilità e funzionalità avanzate: in sconto il nuovo myPOS Go Combo

myPOS ha lanciato la soluzione perfetta per tutti gli esercenti che cercano di migliorare e potenziare l’accettazione dei pagamenti con carta: il nuovo myPOS Go Combo. Questa soluzione all’avanguardia combina la massima mobilità con funzionalità avanzate, come la stampa rapida di scontrini, la connessione a un registratore di cassa e l’aumento della durata della batteria.

Il nuovo myPOS Go Combo è disponibile per un periodo di tempo limitato al prezzo promozionale di soli 169 euro anziché 189. Un’ottima occasione per portare i tuoi pagamenti digitali a un livello successivo. Nessun canone mensile o contratto vincolante, soltanto una commissione per transazione pari a 1.69% + 0.05 euro. In più, avrai a disposizione una Carta Busimess gratuita, collegata a un conto aziendale gratis con IBAN dedicato in 14 valute.

Specifiche e caratteristiche di myPOS Go Combo

Questo nuovo terminale myPOS combina un lettore di carte standalone, myPOS Go 2, con un dock di stampa e ricarica, unendo così la massima mobilità con le funzionalità estese di una docking station. Nel dettaglio, Il dock di stampa integrato raddoppia le ore di lavoro del dispositivo myPOS Go 2, grazie alla nuova batteria al litio integrata nel terminale che garantisce autonomia elevata.

Collegare il proprio POS e registratore di cassa è semplicissimo tramite la banda magnetica che consente un aggancio sicuro del terminale POS nella stazione di stampa e rende possibile posizionarlo o rimuoverlo per accettare pagamenti in movimento, mentre gli scontrini vengono inviati istantaneamente via e-mail o SMS.

Inoltre, la nuova soluzione myPOS Go Combo accetta tutti i metodi di pagamento e offre funzionalità aggiuntive come la stampa di scontrini personalizzati, oltre che una SIM dati integrata. E come tutti i servizi myPOS, offre la possibilità di ricevere i pagamenti all’istante, senza costi aggiuntivi. Ciò significa che gli esercenti potranno utilizzare i fondi istantaneamente, indipendentemente dal giorno o dall’ora in cui la transazione è stata effettuata.

Non perdere l’occasione di portare la tua attività al livello successivo con la soluzione myPOS Go Combo. Acquista subito il tuo terminale dal negozio online myPOS al prezzo scontato d 169 euro per un periodo limitato e scopri come è facile accettare pagamenti in mobilità senza rinunciare alle funzionalità di una docking station integrata.

