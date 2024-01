Modello Italia: GPT italiano per aziende e PA

Modello Italia è il nuovo LLM (Large Language Model) sviluppato da iGenius in collaborazione con Cineca. Il modello verrà addestrato con il supercomputer Leonardo, sfruttando unicamente dati in lingua italiana non protetti dal copyright. Inoltre rispetta le normative europee, tra cui GDPR e AI Act (non ancora approvato).

GPT italiano per aziende e PA

I principali modelli di IA generativa sul mercato, sviluppati da OpenAI, Microsoft, Google, Meta e altre aziende, sono addestrati su dati in lingua inglese. Ciò comporta risultati non sempre ottimali, quando l’utente effettua una richiesta in una lingua differente. Per Modello Italia sono utilizzati unicamente dati in lingua italiana per evitare pregiudizi (bias) e discriminazioni.

Durante lo sviluppo verrà data massima priorità a sicurezza e privacy. Il modello è inoltre pienamente conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti e di prossima approvazione, come l’AI Act. iGenius utilizzerà solo dati con licenza open source, tra cui Wikipedia e quelli forniti dalle università che fanno parte del consorzio Cineca.

Le fonti verranno comunicate al pubblico, mentre il modello verrà rilasciato con licenza MIT. Tutti potranno scaricare il codice sorgente e riutilizzarlo per creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Modello Italia dovrebbe essere disponibile entro l’estate. Uljan Sharka, fondatore e CEO della startup italiana con sedi a Milano, Londra e New York, ha dichiarato: