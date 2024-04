Modem FRITZ!Box 7530 AX: MEGA sconto del 28% su Amazon

Nel mondo sempre più connesso di oggi, avere un modem potente è fondamentale. Ma non tutti i modem sono creati uguali, e il FRITZ!Box 7530 AX è la prova vivente di ciò. Con la sua tecnologia Wi-Fi 6, questo modem router offre prestazioni eccezionali, consentendoti di navigare sulla rete con una velocità e una stabilità senza pari. Oggi, disponibile su Amazon con un mega sconto del 28%, è un ottimo momento per farlo tuo al prezzo speciale di soli 143,00 euro, anziché 199,99 euro.

Modem FRITZ!Box 7530 AX: la soluzione definitiva a questo prezzo

Con una velocità Internet fino a 300 Mbps grazie al VDSL-Supervectoring 35b, il FRITZ!Box 7530 AX ti offre una connessione veloce e affidabile in ogni momento. E grazie alla sua funzionalità WLAN-Mesh, puoi creare una rete Wi-Fi intelligente che si adatta alle tue esigenze, garantendo prestazioni ottimali ovunque tu vada.

Il FRITZ!Box 7530 AX è molto più di un semplice modem. Con il suo centralino telefonico VoIP integrato, puoi gestire fino a 5 segreterie telefoniche e goderti la funzione fax senza problemi. E con la stazione base DECT integrata, puoi collegare fino a 6 telefoni cordless e controllare prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT.

La ciliegina sulla torta sono le 4 porte LAN gigabit e la porta USB 3.0 ti consentono di collegare facilmente computer, console di gioco, stampanti e server multimediali. Con il FRITZ!Box 7530 AX, puoi archiviare film, foto e musica nella tua rete locale e accedervi da qualsiasi dispositivo compatibile, rendendo la tua esperienza Internet ancora più ricca e soddisfacente.

Con il 28% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade alla potenza del FRITZ!Box 7530 AX. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare la tua connessione Internet a un livello superiore, al prezzo ridicolo di soli 143,00 euro.