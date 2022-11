Modificare facilmente i PDF con UPDF PDF Editor (40% sconto)

Il formato PDF è, ormai da decenni, lo standard principale nel contesto di documenti e simili. I file di questo tipo sono largamente utilizzati nel contesto dello studio così come nella burocrazia, svolgendo un ruolo importante nella digitalizzazione e nel progressivo abbandono del cartaceo.

Gestire però questo formato, però, non è semplice: le scarse possibilità di modifica infatti, rappresentano un vero e proprio punto debole dei PDF. In tal senso, l’adozione di un software come UDPF può rendere molto più duttili questi file.

Stiamo parlando di un’applicazione gratuita, disponibile per Windows, Mac, Android e iOS (con la possibilità di utilizzare la licenza Mac anche su tutte le altre piattaforme).

A rendere ancora più interessante questo prodotto infine, vi è l’attuale sconto legato al Black Friday. Di fatto, è possibile ottenere tutti i vantaggi legati a UDPF (che vedremo in seguito) con lo sconto del 40% rispetto al prezzo di listino.

Con UDPF puoi leggere, modificare, annotare e convertire PDF in modo professionale

La chiave di svolta di UDPF è proprio la sua duttilità. Di fatto, si tratta di un software in grado di svolgere le funzioni che, di solito, richiedono più applicazioni. Il tutto attraverso funzioni avanzate e professionali ma che risultano facili da gestire anche per l’utente comune.

Andiamo dunque ad approfondire le principali opportunità che offre l’applicazione.

Visualizza e leggi PDF

UDPF offre un’esperienza di lettura dei PDF naturale, con una serie di features ideate appositamente per facilitare tale operazione.

A livello pratico dunque, è possibile sfogliare i PDF con diversi layout, incluse le modalità:

pagina singola

pagina doppia

scorrimento

scorrimento doppio

Il tutto per fruire del file PDF nel modo migliore possibile.

Modifica i PDF

Con UDPF, i file PDF non sono mai stati così semplici da modificare.

La possibilità di aggiungere, modificare e rimuovere contenuto a piacimento, va ad eliminare il principali limiti di questo formato file. Non solo: UDPF consente anche i individuare le proprietà del testo contenuto nel documento, incluso carattere, stile e colore presenti.

Prendi nota sui PDF

Per chi usa i PDF nel contesto dello studio, UDPF offre ampio spazio di manovra nell’ambito delle annotazioni.

La presenza di strumenti per evidenziare, sottolineare, sbarrare il testo, possono essere molto utili in questo contesto. A ciò è possibile aggiungere più di 100 diversi marchi e adesivi presenti nel software.

La possibilità di creare un timbro personalizzato per applicare lo stesso in qualunque parte del documento, è un ulteriore vantaggio legato al software di cui stiamo parlando.

Converti i PDF

Passare da un formato file a un altro non è più un problema con UDPF.

Bastano pochi clic per convertire il documento in formati leggibili da Word, Excel e PowerPoint ma anche in immagini dalle più svariate estensioni (JPEG, PNG, BMP, GIF e tanti altri).

Il supporto alla tecnologia OCR poi, permette di riconoscere e convertire il testo in documenti scansionati (con supporto a 38 diversi linguaggi).

Aggiungi la crittografia ai tuoi file

Il software in questione permette anche di aggiungere password di autorizzazione ai PDF con tanto di crittografia.

Ciò consente di limitare l’accesso ai file e di proteggere il loro contenuto da sguardi indiscreti.

Condividi i PDF

UDPF permette di condividere i file PDF attraverso un link, gestibile anche attraverso posta elettronica.

Ciò è ideale per chi lavora in un team e deve condividere documenti con i propri colleghi.

Organizzare i PDF

Utilizzando UDPF è possibile gestire e organizzare i PDF sotto ogni punto di vista.

Risulta possibile riordinare le pagine, eliminarne alcune e inserirne di nuove, estrarre altre e persino ruotarle. Di fatto, il programma che stiamo illustrando offre il massimo controllo su questo tipo di estensione.

Per ottenere tutti i vantaggi legati a UDPF approfitta dell’attuale sconto legato al Black Friday del 40% rispetto al prezzo di listino.