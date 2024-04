Monark per PS5: prezzo STRACCIATO su Amazon (-75%)

Immagina di essere circondato dalla nebbia, intrappolato in un mondo sospeso tra realtà e follia. Questo è il viaggio che ti attende in Monark, il rivoluzionario gioco per PlayStation 5 ora disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 75%. Preparati a un’avventura che metterà alla prova la tua forza, la tua determinazione e la tua stessa sanità mentale. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 14,98 euro, anziché 59,99 euro.

Monark per PS5: preparati a intere giornate di puro intrattenimento

La Shin Mikado Academy è avvolta nella misteriosa Nebbia, e solo tu puoi fermare la sua avanzata. Armato della tua Authority of Vanity, hai il potere di evocare e comandare gli enigmatici Fiends, creature la cui esistenza è legata all’Ego dei loro padroni. Ma attenzione, perché il potere che cerchi potrebbe consumarti, trasformando il tuo desiderio di salvezza in follia pura.

Attraversa l’Otherworld, un regno oscuro e pericoloso dove le leggi della realtà sono sospese. Qui, devi affrontare i Pactbearers, individui corrotti che minacciano l’equilibrio del mondo. Ogni passo che fai è una lotta, e ogni decisione che prendi può cambiare il corso della storia in Monark.

Accetta il potere della tua follia, ma sii consapevole dei suoi rischi. Affronta i demoni e le creature che popolano l’Otherworld, risolvi enigmi intricati e scopri i segreti celati nella nebbia. Con l’aiuto dei tuoi compagni studenti e degli istruttori, sei pronto per la sfida della tua vita.

Monark ti trasporterà in mondi misteriosi e oscuri, con design dei personaggi dettagliati e ambientazioni mozzafiato. Personalizza i tuoi Fiends, potenzia il tuo Ego e preparati per un’esperienza di gioco che ti lascerà senza fiato.

Preparati per l’epica avventura di Monark. Entra nell’Otherworld e affronta il destino con coraggio e determinazione. Ma affrettati, le scorte a disposizione su Amazon stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 14,98 euro, anziché 59,99 euro.