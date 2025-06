Mondiale per Club: come vedere le partite in streaming, anche dall'estero

Il Mondiale per Club è iniziato, con le prime partite della fase a gironi che vedrà impegnate anche l’Inter e la Juventus, le due squadre italiane coinvolte nella competizione che terminerà tra poco meno di un mese, con la finale.

Andiamo a scoprire come vedere il Mondiale per Club in streaming, in Italia o dall’estero:

Mondiale per Club: dove vedere le partite in TV e streaming

Il Mondiale per Club viene trasmesso in diretta streaming su DAZN, che proporrà tutte le partite della competizione. In contemporanea, anche Mediaset trasmetterà alcuni match con una partita al giorno sia in diretta TV che in streaming, tramite Sportmediaset.it e Mediaset Play.

Chi si trova all’estero ha vari modi per seguire la competizione. La prima cosa da fare è quella di verificare se i match sono trasmessi in chiaro, in TV o in streaming, nel Paese in cui ci si trova al momento, ad esempio per una vacanza o un viaggio di lavoro.

È possibile ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta. In questo modo è possibile accedere a siti web e app senza blocchi geografici oltre che sfruttare una connessione sicura grazie alla protezione della crittografia.

Ecco le partite della fase a gironi delle italiane:

Inter

Monterrey-Inter , terminata 1 a 1

, terminata 1 a 1 Inter-Urawa Red Diamonds , sabato 21 giugno ore 21:00

, sabato 21 giugno ore 21:00 Inter-River Plate, giovedì 26 giugno ore 03:00

Juventus

Al Ain-Juventus , giovedì 19 giugno ore 03:00

, giovedì 19 giugno ore 03:00 Juventus-Wydad AC , domenica 22 giugno ore 18:00

, domenica 22 giugno ore 18:00 Juventus-Manchester City, giovedì 26 giugno ore 21:00

Gli orari indicati sono quelli italiani.