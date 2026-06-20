 Mondiali 2026, il programma delle partite del weekend e dove vederle in TV e streaming
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Mondiali 2026, il programma delle partite del weekend e dove vederle in TV e streaming

Ecco tutte le partite dei Mondiali 2026 in programma nel corso del weekend del 20 e 21 giugno e dove vederle in TV oppure in streaming.
Mondiali 2026, il programma delle partite del weekend e dove vederle in TV e streaming
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Ecco tutte le partite dei Mondiali 2026 in programma nel corso del weekend del 20 e 21 giugno e dove vederle in TV oppure in streaming.
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I Mondiali 2026 continuano, con nuove partite in programma questo weekend. La fase a gironi, infatti, ha ancora tanto da dire e tante squadre sono alla ricerca del “pass” per la fase a eliminazione diretta.

Per questo weekend, sabato 20 e domenica 21 giugno, sono in programma diversi match molto interessanti. Per seguire tutte le partite dei Mondiali 2026 è possibile puntare su DAZN, scegliendo il piano Full, in offerta da 19,99 euro al mese, oppure attivando il Pass Mondiali. 

Alcune partite, invece, sono trasmesse dai canali RAI e saranno visibili su Rai Play in streaming gratuito. Per la copertura completa, invece,è necessario affidarsi a DAZN.

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Mondiali 2026: il programma del weekend

Ecco le partite in programma questo weekend:

20 giugno

Olanda-Svezia (Gruppo F) – Ore 19:00 – DAZN
Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

21 giugno

Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Ore 2:00 – DAZN
Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Ore 6:00 – DAZN
Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 18:00 – Rai e DAZN
Belgio-Iran (Gruppo G) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Mondiali 2026, il programma della fase a gironi

Ecco tutte le altre partite in programma per la fase a gironi:

22 giugno

Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Ore 0:00 – DAZN
Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Ore 3:00 – DAZN
Argentina-Austria (Gruppo J) – Ore 19:00 – Rai e DAZN
Francia-Iraq (Gruppo I) – Ore 23:00 – DAZN

23 giugno

Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Ore 2:00 – DAZN
Giordania-Algeria (Gruppo J) – Ore 5:00 – DAZN
Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN
Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

24 giugno

Panama-Croazia (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN
Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN
Svizzera-Canada (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN
Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Ore 21:00 – DAZN

25 giugno

Scozia-Brasile (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN
Marocco-Haiti (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN
Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN
Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN
Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – DAZN
Ecuador-Germania (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

26 giugno

Giappone-Svezia (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN
Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN
Turchia-Usa (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN
Paraguay-Australia (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN
Norvegia-Francia (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN
Senegal-Iraq (Gruppo I) – Ore 21:00 – DAZN

27 giugno

Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN
Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN
Egitto-Iran (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN
Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN
Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)
Croazia-Ghana (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

28 giugno

Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN
RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN
Algeria-Austria (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN
Giordania-Argentina (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN

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Pubblicato il 20 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 giu 2026
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