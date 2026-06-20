Mondiali 2026, il programma delle partite del weekend e dove vederle in TV e streaming

I Mondiali 2026 continuano, con nuove partite in programma questo weekend. La fase a gironi, infatti, ha ancora tanto da dire e tante squadre sono alla ricerca del “pass” per la fase a eliminazione diretta.

Per questo weekend, sabato 20 e domenica 21 giugno, sono in programma diversi match molto interessanti. Per seguire tutte le partite dei Mondiali 2026 è possibile puntare su DAZN, scegliendo il piano Full, in offerta da 19,99 euro al mese, oppure attivando il Pass Mondiali.

Alcune partite, invece, sono trasmesse dai canali RAI e saranno visibili su Rai Play in streaming gratuito. Per la copertura completa, invece,è necessario affidarsi a DAZN.

Per attivare un nuovo abbonamento basta premere sul box qui di sotto.

Mondiali 2026: il programma del weekend

Ecco le partite in programma questo weekend:

20 giugno

Olanda-Svezia (Gruppo F) – Ore 19:00 – DAZN

Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

21 giugno

Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Ore 2:00 – DAZN

Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Ore 6:00 – DAZN

Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 18:00 – Rai e DAZN

Belgio-Iran (Gruppo G) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Mondiali 2026, il programma della fase a gironi

Ecco tutte le altre partite in programma per la fase a gironi:

22 giugno

Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Ore 0:00 – DAZN

Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Ore 3:00 – DAZN

Argentina-Austria (Gruppo J) – Ore 19:00 – Rai e DAZN

Francia-Iraq (Gruppo I) – Ore 23:00 – DAZN

23 giugno

Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Ore 2:00 – DAZN

Giordania-Algeria (Gruppo J) – Ore 5:00 – DAZN

Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN

Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

24 giugno

Panama-Croazia (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN

Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN

Svizzera-Canada (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Ore 21:00 – DAZN

25 giugno

Scozia-Brasile (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Marocco-Haiti (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – DAZN

Ecuador-Germania (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

26 giugno

Giappone-Svezia (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Turchia-Usa (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Paraguay-Australia (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Norvegia-Francia (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Senegal-Iraq (Gruppo I) – Ore 21:00 – DAZN

27 giugno

Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Egitto-Iran (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

Croazia-Ghana (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

28 giugno

Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

Algeria-Austria (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN

Giordania-Argentina (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN