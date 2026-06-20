Mondiali 2026, il programma delle partite del weekend e dove vederle in TV e streaming

I Mondiali 2026 continuano, con nuove partite in programma questo weekend. La fase a gironi, infatti, ha ancora tanto da dire e tante squadre sono alla ricerca del “pass” per la fase a eliminazione diretta.
Per questo weekend, sabato 20 e domenica 21 giugno, sono in programma diversi match molto interessanti. Per seguire tutte le partite dei Mondiali 2026 è possibile puntare su DAZN, scegliendo il piano Full, in offerta da 19,99 euro al mese, oppure attivando il Pass Mondiali.
Alcune partite, invece, sono trasmesse dai canali RAI e saranno visibili su Rai Play in streaming gratuito. Per la copertura completa, invece,è necessario affidarsi a DAZN.
Per attivare un nuovo abbonamento basta premere sul box qui di sotto.
Mondiali 2026: il programma del weekend
Ecco le partite in programma questo weekend:
20 giugno
Olanda-Svezia (Gruppo F) – Ore 19:00 – DAZN
Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN
21 giugno
Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Ore 2:00 – DAZN
Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Ore 6:00 – DAZN
Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 18:00 – Rai e DAZN
Belgio-Iran (Gruppo G) – Ore 21:00 – Rai e DAZN
Mondiali 2026, il programma della fase a gironi
Ecco tutte le altre partite in programma per la fase a gironi:
22 giugno
Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Ore 0:00 – DAZN
Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Ore 3:00 – DAZN
Argentina-Austria (Gruppo J) – Ore 19:00 – Rai e DAZN
Francia-Iraq (Gruppo I) – Ore 23:00 – DAZN
23 giugno
Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Ore 2:00 – DAZN
Giordania-Algeria (Gruppo J) – Ore 5:00 – DAZN
Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN
Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN
24 giugno
Panama-Croazia (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN
Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN
Svizzera-Canada (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN
Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Ore 21:00 – DAZN
25 giugno
Scozia-Brasile (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN
Marocco-Haiti (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN
Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN
Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN
Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – DAZN
Ecuador-Germania (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN
26 giugno
Giappone-Svezia (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN
Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN
Turchia-Usa (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN
Paraguay-Australia (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN
Norvegia-Francia (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN
Senegal-Iraq (Gruppo I) – Ore 21:00 – DAZN
27 giugno
Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN
Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN
Egitto-Iran (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN
Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN
Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)
Croazia-Ghana (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)
28 giugno
Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN
RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN
Algeria-Austria (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN
Giordania-Argentina (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN