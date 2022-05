Mondly: 41 lingue straniere in offerta al 95% di sconto

È una delle applicazioni più utilizzate per imparare nuove lingue, con oltre 100 milioni di utenti che si sono affidati al suo metodo: parliamo di Mondly, app intuitiva e completa che permette di scegliere fra ben 41 lingue diverse. Non a caso, infatti, è stata premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store. Grazie alla promozione a tempo limitato attualmente in corso, è possibile ottenere l’accesso a vita a Mondly al prezzo speciale di 89,99 euro una tantum anziché 1999,999, con un risparmio del ben 95%.

Ma perché scegliere Mondly al posto di una delle tante app gratuite in circolazione? Innanzitutto, perché offre un metodo di apprendimento innovativo che combina esercizi di conversazione e riconoscimento vocale con lezioni in realtà aumentata. Questo ti permette di imparare esattamente come un madrelingua, padroneggiando toni, parole e struttura grammaticale senza problemi.

Nonostante possa sembrare un impegno piuttosto pesante, Mondly mantiene in realtà un profilo leggero ed intuitivo – ma non per questo motivo meno efficace. Questo perché dietro a questo particolare metodo si cela, infatti, una solida scienza neurale.

Le lingue disponibili all’acquisto sono 41: fra queste troviamo le classiche, come inglese, francese o spagnolo, ma anche le più “ricercate” come giapponese, cinese o arabo. In qualsiasi caso, potrai iniziare ad apprendere da qualsiasi lingua tu voglia. Una funzionalità molto interessante è quella legata all’innovativa esperienza VR, dal funzionamento semplice ed immediato.

Grazie all’utilizzo della realtà aumentata potrai, infatti, allenare le tue competenze prendendo parte e dialoghi ispirati a situazioni reali, come ordinare un piatto al ristorante oppure fare amicizia con persone straniere durante un viaggio. Inoltre, tutte le figure che lavorano con Mondly e preparano le lezioni sono madrelingua, garantendo quindi un insegnamento privo di qualsiasi errore di pronuncia.

Per accedere alla promozione basterà visitare la pagina dell’offerta, disponibile a questo link. Ricordiamo che ancora per poche ore potrai acquistare Mondly al 95% di sconto, pari a 89,99 euro anziché 1999,99. Si tratta del piano a vita: ciò significa che, una volta completato l’acquisto, potrai accedervi per sempre e senza alcun limite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.