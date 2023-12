Mondly a -95%: imparare le lingue è veloce, facile e divertente

Imparare una nuova lingua non è semplice, soprattutto senza uno strumento in grado di rendere l’apprendimento semplice e divertente. Ecco perchè oggi abbiamo deciso di parlare di Mondly, un’app pluripremiata grazie al grande successo riscontrato nel corso degli anni tra gli utenti.

Mondly nasce con l’obiettivo di semplificare l’apprendimento delle lingue con strumenti divertenti ma, soprattutto, innovativi! Gamification, intelligenza artificiale e tante altre tecnologie avanzate contribuiscono a rendere Mondly un’app unica e in grado di contraddistinguersi da tantissime altre app al giorno d’oggi presenti sul mercato.

Per permetterti di imparare una nuova lingua da zero, oppure per migliorare le tue conoscenze, Mondly mette a tua disposizione ben tre differenti piani:

Un piano di 1 mese con 1 lingua a 9,99 euro

Un piano di 12 mesi con accesso ad 1 lingua a 47,99 euro/anno

Un piano con accesso a vita con 41 lingue a 99,99 euro anzichè 1999,99.

Mondly: la soluzione semplice ed economica per imparare le lingue

Padroneggiare una nuova lingua non sarà più noioso e complicato: con Mondly è divertente, facile e veloce. Non crederai a quanto può essere semplice ed efficace. Come accennato, utilizzando strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, Mondly ti aiuterà a imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

Con Mondly puoi mettere da parte noiosi libri che rendono l’apprendimento molto più lento: ora puoi focalizzare la tua attenzione su frasi di uso comune, cominciando a memorizzare le parole più usate, a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochissimo tempo!

Inoltre, puoi esercitarti in conversazioni reali tramite l’utilizzo di appositi Chatbot dotati di riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata. Entra a far parte di Mondly unendoti ai 110 milioni di utenti di tutto il mondo che hanno deciso di imparare una nuova lingua divertendosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.