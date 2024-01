Mondly: abbonati subito a 99€ e parla fluentemente nuove lingue

Nominata App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, Mondly è riuscita a riscontrare un grandissimo successo, confermandosi come app preferita da utenti di tutto il mondo che vogliono imparare una nuova lingua. Vuoi entrare a far parte di questa grande famiglia per apprendere nuove lingue straniere come tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco o altre? Oggi Mondly può essere acquistato con una speciale promozione che ti permette di acquistare l’abbonamento a vita a soli 99,99 euro!

La scelta di offrirti uno sconto del 95% non è casuale: Mondly nasce infatti con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di utenti di qualsiasi età che vogliono imparare una lingua in modo semplice e divertente spendendo poco. La promozione, limitata, riduce infatti il prezzo di listino da 1999,99 euro a soli 99,99.

Che aspetti? Acquista il tuo abbonamento prima che sia troppo tardi! Impara una nuova lingua con Mondly in modo facile, semplice e veloce.

Mondly: impara le lingue tramite app

Hai sempre desiderato imparare una nuova lingua mettendo da parte noiosi manuali e libri di grammatica? Con Mondly è ora possibile! Puoi imparare tutte le lingue che vuoi utilizzando un’app che ti permette di apprendere in modo semplice ma, al tempo stesso, coinvolgente.

Gamification e tecnologie avanzate rendono l’apprendimento delle lingue inevitabilmente unico. Non a caso, infatti, l’utilizzo della tecnologia in questi casi non può che ottimizzare i processi di apprendimento.

Scegli Mondly per:

Focalizzare la tua attenzione sulle frasi, non sulle singole parole

Ascoltare i madrelingua

Esercitarti in conversazioni reali

Memorizzare le informazioni usando un sistema di ripetizione unico

E’ chiaro dunque che questa app rende l’apprendimento delle lingue differente dai classici metodi a cui siamo abituati. Acquista subito il tuo abbonamento a vita per imparare la lingua che più ti piace senza troppi sforzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.