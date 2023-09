Mondly "Back to School": 96% di sconto per imparare una nuova lingua

La campanella è ormai suonata per migliaia di studenti in tutta Italia. Vuoi rendere il ritorno fra i banchi di scuola ancora più entusiasmante? Allora è l’occasione giusta per approfittare della promozione “Back to School” di Mondly, che mette a disposizione il suo piano completo a vita a soli 89,99 euro con uno sconto del 96%. Se hai mai desiderato imparare una nuova lingua o migliorare le tue competenze linguistiche, questa è un’opportunità da non perdere.

Tutte le caratteristiche di Mondly

Mondly è tra le applicazioni leader nell’apprendimento delle lingue online: si può dire che abbia rivoluzionato il modo in cui le lingue vengono insegnate e apprese. Con una selezione di ben 41 lingue tra cui scegliere, Mondly ti offre la possibilità di esplorare il mondo delle lingue in modo facile e divertente. Le lezioni sono condotte da madrelingua, garantendo un’apprendimento autentico e preciso.

Ma cosa rende Mondly così speciale? Qui ci sono alcune delle sue caratteristiche principali:

Vasta gamma di contenuti: con oltre 250 lezioni suddivise in vari argomenti, quiz settimanali, sfide mensili e più di 2.500 lezioni in totale, avrai a disposizione un ricco tesoro di risorse per il tuo apprendimento linguistico

suddivise in vari argomenti, quiz settimanali, sfide mensili e più di 2.500 lezioni in totale, avrai a disposizione un ricco tesoro di risorse per il tuo apprendimento linguistico Lezioni aziendali: se stai cercando di migliorare le tue competenze linguistiche per il lavoro, Mondly offre oltre 300 lezioni specializzate in contenuti aziendali

in contenuti aziendali Interattività: Mondly rende l’apprendimento delle lingue coinvolgente grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale che ti aiuta a perfezionare la pronuncia e fornisce feedback immediato

che ti aiuta a perfezionare la pronuncia e fornisce feedback immediato Accesso a Mondly Kids : se hai bambini, potrai anche farli iniziare nel mondo delle lingue con l’app dedicata “Mondly Kids”

: se hai bambini, potrai anche farli iniziare nel mondo delle lingue con l’app dedicata “Mondly Kids” Realtà Aumentata (AR): l’accesso alla Realtà Aumentata di Mondly aggiunge un tocco di magia all’apprendimento delle lingue, rendendolo ancora più coinvolgente

Normalmente, il piano a vita di Mondly ha un costo di 1999,99 euro, ma con questa promozione puoi ottenere accesso illimitato a tutte le risorse linguistiche di Mondly per soli 89,99 euro. Un’opportunità semplicemente imperdibile: questa offerta ti permette di accedere a una tra le migliori piattaforme di apprendimento delle lingue al mondo a un prezzo eccezionale. Ricevi subito il tuo 96% di sconto effettuando l’acquisto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.