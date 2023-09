Mondly, c'è il "Back to School": sconti fino al 96%

Il rientro a scuola è il momento perfetto per esplorare nuovi orizzonti linguistici e affinare le tue competenze linguistiche. E cosa c’è di meglio di un’offerta allettante per guidarti in questo percorso? Mondly, l’applicazione di apprendimento delle lingue leader nel settore, ha lanciato un’imperdibile offerta “Back to School”, che offre uno sconto incredibile del 96% sul piano a vita. Ecco perché dovresti cogliere questa straordinaria opportunità ora.

Lingue alla portata di tutti con Mondly

Mondly ha rivoluzionato il mondo dell’apprendimento delle lingue online, offrendo una vasta gamma di strumenti e risorse per aiutarti a padroneggiare una nuova lingua – tra le 41 disponibili – in modo semplice ed efficace.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Mondly è il suo approccio pratico e coinvolgente. Le lezioni sono guidate da madrelingua, il che significa che puoi immergerti in conversazioni reali fin dal primo giorno. E se vuoi migliorare la tua pronuncia, c’è il chatbot dotato di riconoscimento vocale che fornisce feedback immediato.

L’offerta “Back to School” ti dà accesso a oltre 250 lezioni suddivise in diversi argomenti, quiz settimanali per testare le tue conoscenze, sfide mensili per mantenere la tua motivazione alta e numerose conversazioni con madrelingua per migliorare le tue competenze comunicative. Mondly non è rivolto solo per chi desidera imparare una nuova lingua per scopi personali. L’offerta comprende anche oltre 300 lezioni specializzate in contenuti aziendali, perfette per coloro che necessitano di competenze linguistiche specifiche per il lavoro.

L’offerta “Back to School” di Mondly è davvero imbattibile. Per soli 89,99 euro anziché 1999,99, avrai accesso illimitato a tutte queste incredibili risorse linguistiche. È un prezzo una tantum, il che significa che non ci sono costi nascosti o abbonamenti mensili da considerare. Non perdere questa occasione: è un investimento nella tua crescita personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.