Mondly è tra le 10 app più istruttive al mondo

Una delle migliori app per imparare le lingue? È Mondly: anche Apple lo conferma. L’azienda della mela morsicata ha stilato una classifica delle dieci migliori applicazioni istruttive in tutto il mondo, in cui vi è anche Mondly: non a caso oltre 100 milioni di utenti si sono affidati al suo metodo di apprendimento innovativo, che combina esercizi di conversazione con riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Coloro che acquistano l’accesso a vita possono accedere a 41 lingue diverse, dall’inglese al tedesco, fino quelle più complesse come giapponese o coreano.

Grazie alla promozione a tempo limitato attiva, è possibile risparmiare ben il 95% di sconto acquistando l’accesso a vita a Mondly.

Perché scegliere Mondly?

Lanciata nel 2014, Mondly è diventata in breve tempo un’app leader nel settore dell’apprendimento online, tanto da guadagnarsi titoli prestigiosi come “App dell’anno” da Facebook e “Miglior nuova app” da Apple App Store. Al momento è una tra le cinque migliori app per l’apprendimento delle lingue in tutto il mondo per numero di download. Ma cosa rende Mondly così unica? Innanzitutto devi sapere che dietro una semplice applicazione si cela una solida scienza neurale, basata su strategie di gamification unite a tecnologie avanzate e ad un sistema di ripetizione unico. Il risultato? Un percorso di apprendimento rapido ed efficace.

Inoltre, soltanto Mondly offre l’innovativa esperienza VR che permette all’utente di allenare le proprie competenze facendolo prendere parte – virtualmente, s’intende – a dialoghi ispirati a situazioni reali. Grazie agli argomenti pratici proposti, mixate a conversazioni reali, insegnanti madrelingua e lezioni giornaliere, bastano soltanto 10 minuti al giorno con Mondly per imparare una nuova lingua.

Approfitta della promozione e ottieni l’accesso a vita a tutte le 41 lingue Mondly risparmiando ben il 95% di sconto rispetto al prezzo originale. L’acquisto è infatti da intendersi una tantum: avrai sempre accesso a tutti i contenuti e aggiornamenti futuri senza alcun limite, né costi nascosti aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.