Mondly: impara tutte le lingue che vuoi senza abbonamento (-95%)

Se ti stai chiedendo qual è il modo migliore per imparare una nuova lingua, la risposta è Mondly. Questa pluripremiata app per l’apprendimento delle lingue, che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, offre un’opportunità irripetibile: un piano a vita per imparare 41 lingue con uno sconto del 95%. Per soli 99,99 euro, invece di 1999,99 euro, potrai accedere per sempre e senza abbonamento a tutte le funzionalità di Mondly, oltre a due applicazioni bonus.

Lezioni a tema, ma anche chatbot e madrelingua

Con Mondly, inizierai con semplici conversazioni. Attraverso immagini e frasi, in appena 45 minuti di lezione sarai già in grado di fare conversazione. Ogni lezione include esercizi di lettura, ascolto, scrittura e parlato, arricchiti da un dizionario esteso, un coniugatore dei verbi e tecnologia di riconoscimento vocale avanzata.

Mondly suddivide l’apprendimento in lezioni brevi e tematiche, selezionate dagli esperti linguisti per rispecchiare le situazioni di vita più comuni: presentazioni, acquisti, prenotazione di un albergo. Imparerai le espressioni essenziali in modo semplice e divertente.

La piattaforma mette a disposizione anche un chatbot che ti permette di esercitarti con la conversazione in qualsiasi momento. Questo strumento usufruire anche di un software di riconoscimento vocale, che controlla la tua pronuncia in tempo reale, fornisce feedback e suggerimenti per migliorare.

Un’altra chicca sono i doppiatori madrelingua: questo aspetto è molto utile per imparare la pronuncia più corretta delle frasi. Sarà un ulteriore passo per acquisire un accento perfetto, in qualsiasi lingua. Mondly è un’occasione unica per imparare tutte le lingue che vuoi, in qualsiasi momento e con un metodo impeccabile.

La promozione in corso ti permette di accedere per sempre a ben 41 lingue per soli 99,99 euro, oltre 1.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Lo sconto disponibile, infatti, è del 95%. Oltre alle lezioni e risorse disponibili, avrai accesso gratuitamente anche a due app extra: si tratta di Mondly AR, per imparare con la realtà aumentata, e Mondly Kids, pensata per i bambini.