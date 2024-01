Mondly: nessun abbonamento, 41 lingue PER SEMPRE al 95% di sconto

Imparare nuove lingue apre le porte del mondo. Mondly è il tuo alleato in questo viaggio: ti offre ben 41 lingue diverse, tantissime risorse e uno sconto del 95% sul piano a vita, ovvero senza abbonamento.

Impara la lingua che hai sempre voluto conoscere

Mondly, l’app premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple con oltre 110 milioni di download, unisce esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. L’obiettivo? Farti parlare come un vero madrelingua.

L’offerta limitata ti permette di ottenere l’accesso a vita a ben 41 lingue per soli 99,99 euro, anziché il prezzo originale di 1999,99 euro. L’app ti offre un’esperienza linguistica completa, arricchita con l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Che tu sia un principiante o un appassionato di lingue, Mondly ha qualcosa da offrire a tutti. L’applicazione si basa, infatti, su una solida scienza neurale, combinata con tecnologie all’avanguardia. Il suo metodo prevede focus sulle frasi – e non sulle singole parole – e intervalli di ripetizione collaudati, affiancati da madrelingua professionisti e conversazioni reali tramite chatbot.

Si impara più velocemente dalla propria lingua madre: con Mondly, potrai scegliere in quale lingua seguire i corsi. Così tutti hanno la possibilità di accedere alle lezioni, anche se non parlano italiano o inglese. Questi (e altri) sono i motivi che hanno spinto utenti di tutto il mondo a scegliere Mondly.

Un’opportunità come questa, con uno sconto del 95%, è un investimento nella tua crescita personale e professionale. Approfittane e acquista il piano a vita, senza abbonamenti, direttamente online.

