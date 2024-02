Mondly: realtà aumentata per imparare una nuova lingua

Con oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo, Mondly si distingue per offrire un approccio all’avanguardia nell’apprendimento delle lingue, con 41 lingue disponibili. Votata come “App dell’Anno” su Facebook, “App Che Amiamo” sull’Apple App Store e “Scelta da Play” su Google Play, Mondly si presenta come un’opzione affidabile per chiunque desideri acquisire nuove competenze linguistiche.

I corsi di lingua offerti da Mondly sono il risultato di un lavoro accurato da parte di esperti linguistici e sono progettati per offrire un’esperienza coinvolgente, efficace e personalizzata. Con oltre 1000 combinazioni di lingue disponibili, il programma permette agli utenti di apprendere partendo dalla propria lingua madre, facilitando così il processo di apprendimento.

Tra le caratteristiche salienti di Mondly vi sono la possibilità di affrontare 50 argomenti per prepararsi alle situazioni più comuni, l’utilizzo di 36 costruttori di vocabolari per apprendere nuove parole in modo rapido ed efficace, oltre a 41 conversazioni reali per acquisire padronanza linguistica. Inoltre, la presenza di funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione facilita il progresso degli utenti verso il raggiungimento dei propri obiettivi linguistici.

Le lezioni giornaliere veloci consentono agli utenti di impegnarsi costantemente nel miglioramento delle proprie competenze linguistiche, senza dover sacrificare eccessivo tempo dalla propria routine quotidiana.

Per i più giovani è disponibile Mondly Kids, un’app divertente che rende l’apprendimento delle lingue un gioco. Mondly AR offre invece una nuova esperienza di apprendimento utilizzando la Realtà Aumentata, mentre Mondly VR permette di sperimentare metodi avanzati con chatbot e riconoscimento vocale.

Infine Mondly for Business è la soluzione pensata da Mondly per le aziende che hanno l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei clienti, attrarre e trattenere i talenti migliori e aumentare la produttività e la collaborazione interna attraverso l’apprendimento linguistico.

