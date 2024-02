Mondly rivoluziona l'apprendimento linguistico con la tecnologia

Mondly si afferma come un leader nell’educazione linguistica digitale, offrendo un’esperienza di apprendimento ricca, interattiva e accessibile. Che si tratti di studenti, professionisti o appassionati di lingue, Mondly offre strumenti e risorse per far progredire chiunque nell’apprendimento di una nuova lingua.

Accessibilità e varietà

Mondly offre l’opportunità di imparare 41 lingue diverse, partendo dalla propria lingua madre, rendendo l’apprendimento più intuitivo e personalizzato. Con oltre 1000 combinazioni linguistiche disponibili, Mondly si adatta alle esigenze di un vasto pubblico globale.

Interattività e coinvolgimento

L’app fornisce 50 argomenti diversi, mirati a preparare gli utenti per le situazioni più comuni. I 36 costruttori di vocabolario e 41 dialoghi realistici aiutano gli utenti ad acquisire rapidamente nuove parole e frasi, migliorando la padronanza della lingua in modo naturale e coinvolgente. Inoltre, le funzioni grammaticali avanzate e le tabelle di coniugazione aiutano a fare progressi rapidi.

Apprendimento quotidiano

Le lezioni giornaliere di Mondly sono brevi e progettate per offrire un miglioramento costante. Questo approccio consente agli utenti di integrare l’apprendimento delle lingue nella routine quotidiana in base alle esigenze.

Tecnologia e Innovazione

Mondly si distingue per l’impiego di tecnologie emergenti:

Mondly AR : Offre un’esperienza immersiva di apprendimento con la Realtà Aumentata.

: Offre un’esperienza immersiva di apprendimento con la Realtà Aumentata. Mondly VR : Permette di imparare le lingue in un ambiente virtuale, simulando situazioni reali.

: Permette di imparare le lingue in un ambiente virtuale, simulando situazioni reali. Mondly Kids: Progettata specificamente per i bambini, trasforma l’apprendimento in un gioco divertente e educativo.

Riconoscimenti

Con oltre 1.000.000 di valutazioni positive, Mondly è stata nominata “App scelta da Play” su Google Play e “Migliore Nuova App” da Apple. Questi riconoscimenti riflettono l’efficacia e la popolarità di Mondly tra gli utenti di tutto il mondo.

Piani e tariffe

Mondly è disponibile con tre piani tariffari: 9,99€ al mese o 47,99€ all’anno per l’apprendimento di una lingua, e un’offerta che offre accesso a vita per tutte le 41 lingue disponibili a 89,99€, scontata dal prezzo originale di 199,99€.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.