Mondly, impara lingue con lifetime: sconto del 95%

Mondly ha ben pensato di iniziare nel migliore dei modi il 2022 offrendo una strepitosa promozione sul servizio Lifetime. Anzi, più che un Maxi sconto, si tratta sostanzialmente di un vero e proprio regalo!

Infatti, Mondly offre Lifetime – servizio per imparare tutte le lingue del Mondo – con uno sconto del 95%!

Imparare una lingua è fondamentale, per viaggiare o per trovare nuove occasioni professionali all'estero. E' come avere un mazzo di chiavi dove ogni chiave è rappresentata da una lingua diversa imparata.

Scopriamo quindi come ottenere lo sconto su Lifetime di Mondly del 95 percento!

Perché utilizzare Mondly

Padroneggiare una nuova lingua con Mondly è divertente, veloce e facile. La solida scienza neurale si combina con tecnologie all'avanguardia al fine di farti parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro.

Con Mondly imparare una lingua diventa pure divertente. Utilizzando strategie di ludicizzazione e tecnologie avanzate di apprendimento delle lingue, Mondly aiuterà a imparare le lingue in modo rapido ed efficace.

Ecco alcune strategie di insegnamento adoperate da MondlY:

Concentrarsi sulle frasi, non sulle singole parole

Concentrandoti su frasi comuni, sarà possibile memorizzare le parole più comuni, formare frasi e prendere parte a conversazioni in pochi minuti, non in ore.

Ascolta un* madrelingua

Lavora con attori madrelingua professionisti e ti godrai pronunce impeccabili e accenti naturali.

Pratica conversazioni reali

Utilizzo di un Chatbot con riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in ​​Realtà Aumentata.

Consolida le tue conoscenze utilizzando un sistema di ripetizione unico

Utilizza intervalli di ripetizione testati ed efficaci che ti aiuteranno a imparare rapidamente nuove lingue.

È più veloce imparare dalla propria lingua madre

Se è vero che la maggior parte delle app per l'apprendimento delle lingue permette di imparare solo l'inglese, Mondly permette di imparare da una qualsiasi delle 41 lingue previste sulla piattaforma. E pure dai madrelingua.

Piattaforma pluri-premiata

Mondly è stata spesso premiata per i suoi servizi. Di recente, ha ottenuto premi come miglior piattaforma da Facebook, Google e Apple. Colossi informatici, che non scelgono a caso questi adwards da conferire.

Come ottenere sconto del 95% su Lifetime di Mondly

Se ritieni che la promo faccia al caso tuo e ti abbia convint*, puoi usufruire di un vero e proprio regalo. Come detto, uno sconto quasi totale su Lifetime.

