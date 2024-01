Mondly ti sconta il piano a vita per imparare le lingue

Il nostro mondo è sempre più interconnesso. Social media e app di incontri ci portano a volte a interagire con utenti che abitano in un altro Paese. L’ostacolo maggiore? La lingua.

Ecco perché è diventato importante impararne qualcuna, come l’inglese ad esempio. Ma come farlo in modo veloce ed efficace? Sottoscrivendo il piano a vita Mondly Premium, adesso scontato del 95%.

Potrai scegliere tra 41 lingue pagando soltanto 99,99 euro al mese, invece di 1999,99. Andiamo a scoprire di più su quest’app.

Mondly: app pluripremiata che ti insegna le lingue

Mondly conta più di 110 milioni di download, ma anche riconoscimenti da parte di Facebook e Apple. Capirai bene, quindi, che stiamo parlando di un ecosistema digitale che ti insegna le lingue come nessun’altro.

Ciò grazie al metodo innovativo adottato, che combina esercizi focalizzati sulla conversazione con il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Questa sinergia rende tutto più coinvolgente ed efficace.

Inoltre, il metodo si concentra sulle frasi anziché sulle singole parole, che ti consente di imparare più velocemente. Gli insegnanti madrelingua professionisti ti garantiscono pronunce impeccabili e accenti naturali. In questo modo, potrai conversare in modo più fluido.

Il chatbot con riconoscimento vocale e i corsi in realtà aumentata trasformano le lezioni in percorsi formativi davvero unici, in cui potrai addirittura divertirti.

Mondly, inoltre, usa un sistema di ripetizione che si basa su intervalli collaudati ed efficienti, che ti assicura di memorizzare tutte le informazioni.

Vogliamo però avvisarti che l’offerta attuale di Mondly è limitata nel tempo. Quindi, se vuoi imparare una o più lingue, ti conviene sottoscrivere il piano a vita subito.

Pagando soltanto 99,99 euro, ti ritroverai tra le mani un’app che è un vero e proprio investimento. Clicca sul bottone qui sotto e inizia il tuo percorso verso l’apprendimento di una nuova lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.