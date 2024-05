Mondly: viaggio all'estero? Impara la lingua a -95%

Stai organizzando il tuo prossimo viaggio all’estero ma prima di partire vorresti imparare la lingua del luogo di destinazione? Con Mondly puoi imparare una nuova lingua comodamente da casa e con una routine creata da te: puoi dunque studiare quando vuoi e tramite il tuo smartphone in completa autonomia.

Non perdere tempo con le classiche lezioni di lingua in presenza! Mondly adotta metodi innovativi che ti consentono di imparare una lingua in breve tempo ma, soprattutto, in modo semplice e divertente.

Nel corso degli anni ha conquistato tantissimi utenti e ottenuto importanti premi. Non a caso, in fase di progettazione sono state implementate tecnologie innovative e strategie di gamification per renderla unica nel suo genere. Se anche tu vuoi entrare a far parte della famiglia di utenti Mondly, approfitta della promozione in corso che sconta il prezzo iniziale del 95%.

Con l’accesso a vita paghi una volta sola e impari per sempre a soli 99,99 euro anziché 1999,99. Non perdere questa fantastica occasione e inizia ad imparare la lingua del luogo scelto per il tuo prossimo viaggio all’estero.

Impara fino a 41 lingue

Mondly non è una classica app pensata per imparare le lingue lontano da un’aula tradizionale. Mondly si contraddistingue perché impiega metodi innovativi, pensati per rispondere alle più svariate esigenze degli utenti. Tutti possono imparare con Mondly, anche coloro che iniziano lo studio da zero.

Lo sai che Mondly collabora con madrelingua professionisti per farti avere pronunce impeccabili e accenti naturali? Una caratteristica del tutto fondamentale quando si vogliono raggiungere risultati ottimali. Ecco perché l’app ha conquistato ben 110 milioni di utenti ed ed in costante crescita. Approfitta della promozione che sconta il costo iniziale del 95% per imparare in qualsiasi momento con una routine personalizzata.