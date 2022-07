Monete di TikTok, cosa sono e quanto valgono

Anche TikTok, come gli altri social, permette di guadagnare denaro. La differenza è il metodo: se per Instagram tutto si basa sulle affiliazioni, all’interno della piattaforma cinese i creator possono guadagnare sia attraverso le visualizzazioni, che i regali inviati dai loro fan durante le live stream. Rose, ciambelle, fuochi d’artificio: per gli spettatori sono dei semplici effetti animati, per chi dirige la live potenziale guadagno. I regali possono essere acquistati tramite le monete, la valuta interna del social. Ma come funzionano e quanto valgono?

Cosa sono le monete di TikTok e quanto valgono

Regali LIVE è una funzionalità che consente agli spettatori di reagire al un video in diretta per mostrare apprezzamento. Per inviare un regalo durante una live basta toccare l’icona in basso a destra e scegliere il premio da inviare. Ovviamente il saldo va ricaricato, acquistandolo con denaro vero. Questo è il valore attuale delle monete di TikTok:

70 monete – 1,09 euro

350 monete – 5,49 euro

1400 monete – 21,99 euro

3500 monete – 54,99 euro

7000 monete – 109,99 euro

Quando un creator riceve un regalo, riceve un corrispettivo in diamanti, un’altra valuta di TikTok che può essere convertita in denaro vero. Un diamante vale 0,05 dollari. Questo è il metodo per guadagnare sul social cinese: accumulare premi significa più diamanti e quindi più denaro che poi è possibile trasferire sul proprio conto PayPal. Ci sono, però, dei requisiti da rispettare per poter raccogliere diamanti tramite regali in live.

Far parte del programma Creator Next;

Avere almeno 18 anni;

Avere almeno 1000 follower e un account con almeno 30 giorni di vita;

L’account deve essere in regola con le linee guida della community;

Gli account business non possono partecipare.

