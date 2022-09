Moneyfarm: investi e risparmia fino a 500 euro

In tempo di crisi, proteggere la propria liquidità rispetto all’inflazione è un pensiero che non fa dormire molte persone.

Chi ha la fortuna di avere del denaro da parte dunque, deve sbrigarsi per trovare una soluzione per evitare che, nel giro di pochi anni, si ritrovi letteralmente con le tasche vuote.

In questo senso però, bisogna anche fare attenzione a dove si investe: fare la scelta sbagliata in tal senso infatti, potrebbe costare sorprese a dir poco spiacevoli. Tra le piattaforme online che offrono maggiori garanzie figura senza ombra di dubbio Moneyfarm.

Stiamo parlando di un vero e proprio consulente finanziario indipendente, capace di guidare gli utenti nella gestione del proprio capitale finanziario.

A rendere ancora più interessante questo servizio però è una nuova promozione che permette di risparmiare fino a 500 euro con i propri investimenti.

Moneyfarm: un vero e proprio consulente finanziario personale

Moneyfarm è un sistema di gestione degli investimenti alquanto avanzato ma soprattutto sicuro.

A testimonianza di ciò vi sono diversi nomi ed enti importanti che hanno deciso di impegnare liquidità in questo sistema. Qualche nome? Allianz e Poste Italiane.

La piattaforma in questione offre, attraverso un’app mobile pratica e adatta a tutti, consigli e dritte utili per impegnare il proprio denaro in base al proprio stato finanziario.

La progettazione di un portafoglio su misura poi, permette di ottenere una strategia con più asset diversificati, con un piano dalle basi solide anche in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo.

A tutto ciò, si aggiunge anche il vantaggio della suddetta promozione. Accedendo all’apposita pagina, con il clic sul bottone Scopri di più, di fianco ad Investi e risparmia fino a 500€, è possibile accedere alla pagina per risparmiare investendo con Moneyfarm.

Basta infatti cliccare su Assicurati l’offerta e depositare del denaro entro il prossimo 28 ottobre 2022 e, investendo almeno 5.000 euro, è possibile accedere all’offerta.

