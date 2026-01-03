Monitor 27" 2K @165HZ, il pannello è vincente: soli 129€ su Amazon

Sei alla ricerca di un monitor 27″ perfetto per il gaming e non solo? Non hai biogno di spendere una cifrona perché con lo sconto in corso, su Amazon, acquisti quello perfetto. Il modello proposto da Gawfolk potrebbe non essere super famoso, ma ha caratteristiche tecniche che lo rendono vincente. Tra risoluzione avanzata, refresh rate elevato e tante altre caratteristiche tecniche, ti permette di avere sulla scrivania lo schermo ideale. Approfitta del ribasso del 10% efallo tuo a soli 129,99€ su Amazon.

Il monitor 27″ di Gawfolk è geniale. Con un design super moderno, questo prodotto rende le ore in compagnia dei titoli gaming che ami una passeggiata. È sottile, con un piede che occupa poco spazio ma lo mantiene perfettamente stabile e ti consente anche di orientarlo a piacimento. Collegalo al computer e alla console gaming sfruttando le varie porte sul suo pannello posteriore, tra cui HDMI e DisplayPort, così da non far a meno di nulla.

Una volta che lo accendi, scatta la scintilla con un display VA da 27 pollici che ti fa immergere in immagini mozzafiato. Tutto merito non solo della risoluzione 2K WQHD (2560x1440p) ma anche delle tecnologie accessorie. Ad esempio, la gamma cromatica è pari al 98% sRGB per sfumature realistiche e accese; il contrasto è avanzato, così da captare anche il più piccolo dettaglio, e i movimenti sono fluidi allo stato puro. Nello specifico, il refresh rate è fissato a 165Hz e con tempi di risposta da 1ms e FreeSync, non c’è modo di perdere anche il più piccolo movimento sullo schermo.

Come vedi, quindi, questo monitor non ha un marchio che sei solito vedere, ma ha caratteristiche che lo rendono vincente. Se vuoi, infine, puoi optare anche per il fissaggio al muro grazie alla predisposizione VESA.

Collegati al volo su Amazon e compra il tuo monitor 27″ 2K a soli 129,99€ subito.