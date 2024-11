Monitor Acer 24" a 69,90 euro: occasione Amazon Black Friday (-30%)

Buona opportunità per il Black Friday su Amazon che riguarda questo monitor Acer da 24 pollici con risoluzione Full HD che puoi acquistare a soli 69,90 euro invece di 99,99, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Una soluzione ideale specie per casa o piccoli uffici.

Monitor Acer 24″ in offerta: le caratteristiche

Il monitor è dotato di un pannello VA Full HD con frequenza di aggiornamento a 100Hz per darti una visione fluida, senza sfarfallii e affaticamenti visivi. Il tempo di risposta di 1 ms è perfetto per lavorare molte ore al PC o per piccole sessioni di gaming.

Acer EK241YHbif supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, con cui sincronizza perfettamente l’immagine con la scheda grafica per eliminare ogni artefatto visivo. Il design ZeroFrame, invece, ottimizza lo spazio visivo conferendo al monitor un aspetto elegante e moderno.

Grazie al supporto VESA puoi anche montarlo facilmente a parete per risparmiare spazio o conferire alla tua postazione un aspetto ancora più elegante.

Completo di cavo HDMI incluso, il monitor è pronto all’uso non appena lo tiri fuori dalla scatola. Un affare Black Friday a soli 69,90 euro: acquistalo adesso su Amazon.