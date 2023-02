Monitor AOC Gaming 24": 165Hz di puro divertimento a un prezzo ASSURDO

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, ma ne cercate uno che abbia un buon rapporto qualità/prezzo? Abbiamo per voi un’offerta che non potete farvi scappare e che riguarda il monitor AOC Gaming 24G2SAE il cui prezzo di 199 euro scende a 147 euro. Lo sconto del 26% porta con sé un risparmio di più di 50 euro e la possibilità di pagare il prodotto in 5 rate mensili da 29 euro.

AOC Gaming 24G2SAE: caratteristiche principali

Si tratta di un ottimo monitor con pannello da 24 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz. Il suo punto di forza è proprio quest’ultimo aspetto perché a un prezzo del genere è una vera rarità. Non manca il supporto al FreeSync Premium e un tempo di risposta pari a 1 ms. Dal punto di vista dei collegamenti vi sono VGA, HDMI e DisplayPort, ovvero tutto l’occorrente per essere collegato con qualsiasi dispositivo. Il monitor di AOC nasce soprattutto per aumentare e ottimizzare le prestazioni in gaming, tanto da poter scegliere tra 6 diverse modalità d’uso. Nonostante ciò è assolutamente consigliato anche per coloro i quali lo utilizzeranno per lavoro o per svago.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor AOC Gaming 24G2SAE al prezzo scontato di 147 euro invece di 199 euro. Non sottovalutate, poi, la possibilità di acquistarlo in 5 rate mensili da 29 euro. L’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi non fatevela scappare!

