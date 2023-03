Monitor ASUS 27" con tecnologia Eye Care: super sconto Amazon

Se stai cercando un monitor di qualità per il tuo PC, non perdere questa occasione imperdibile: questo monitor ASUS da 27 pollici è in offerta su Amazon a soli 267,99 euro invece di 319,90.

Risparmi il 16% su un prodotto che ti offre una visione eccezionale e una connettività versatile e con la spedizione Prime puoi riceverlo subito.

Monitor ASUS 27″ Eye Care: offerta da non perdere

Questo monitor ha un display retroilluminato LED da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440), che ti garantisce immagini nitide e dettagliate. Il pannello IPS ha un ampio angolo di visione di 178 °, che ti permette di apprezzare i colori vivaci da ogni posizione. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz e la tecnologia Adaptive-Sync eliminano la traccia e assicurano una riproduzione video fluida e senza sfarfallii.

Il monitor ASUS ha anche una ampia connettività tra cui HDMI, DisplayPort e hub USB, che ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi e periferiche. E per la tua salute visiva, è dotato di tecnologie Flicker-free e Low Blue Light, che riducono l’affaticamento degli occhi e li proteggono dalla luce blu dannosa.

Approfitta subito di questa offerta limitata e portati a casa il monitor ASUS da 27 pollici a un prezzo imbattibile. Una volta completato l’ordine lo riceverai a casa nel giro di un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.