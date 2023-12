Monitor ASUS TUF Gaming 24.5" 280Hz in MEGA SCONTO su Amazon (-33%)

Con Amazon puoi davvero portarti a casa un nuovo monitor da gaming capace di rendere le tue sessioni di gioco ancora più spettacolari. In particolare, parliamo di questo TUF Gaming da 24.5 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento fino a 280Hz. Il tutto ad un prezzo di 259,99 euro invece dei 389 richiesti di listino.

Le caratteristiche del monitor ASUS in offerta

Questo monitor è progettato per offrire prestazioni di gioco estreme, con una risoluzione Full HD (1920×1080) che ti farà apprezzare ogni dettaglio del tuo mondo virtuale. La tecnologia Fast IPS garantisce un tempo di risposta ultraveloce di 1ms, offrendoti un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

La frequenza di aggiornamento straordinaria di 280Hz è un elemento distintivo del VG259QM. Ti consentirà di godere di un gameplay super veloce e senza sfarfallio, offrendoti un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici.

Inoltre, questo monitor supporta tecnologie avanzate come G-SYNC e Adaptive Sync, eliminando eventuali tearing e stuttering dell’immagine per un’esperienza di gioco impeccabile. La certificazione HDR 400 offre una gamma dinamica più ampia e colori più vividi, migliorando ulteriormente l’immersione visiva.

La riduzione della luce blu proteggerà i tuoi occhi durante le lunghe sessioni di gioco, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina il fastidioso sfarfallio dello schermo.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG259QM è anche dotato di funzionalità aggiuntive come GamePlus, che fornisce strumenti di gioco in-game come il mirino e il timer, per migliorare ulteriormente la tua esperienza di gioco.

E se ami personalizzare la tua postazione, sarai felice di sapere che questo monitor è completamente regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, permettendoti di trovare la posizione perfetta per le tue lunghe sessioni di gioco.

