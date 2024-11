Monitor ASUS TUF Gaming 27" FHD 180Hz 1ms in offerta al minimo storico Amazon

In anticipo rispetto al Black Friday puoi fare un vero affare su Amazon su questo monitor ASUS TUF Gaming da 27 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 180Hz e tempi di risposta da 1ms. Perfetto per giocare, puoi pagarlo al minimo storico assoluto di 149,99 euro: un prezzo ultra conveniente per un prodotto di questo genere.

ASUS TUF Gaming: le caratteristiche del monitor

Il monitor è pensato per te che sei alla ricerca di un’esperienza di gioco a zero compromessi senza spendere troppo. Il pannello da 27 pollici ha una risoluzione Full HD, combinata con una frequenza di aggiornamento di 180Hz utile per i giochi più frenetici. La tecnologia Fast IPS dello schermo offre un tempo di risposta di 1ms, ideale per la massima precisione.

Tra le altre cose spicca la tecnologia ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync) che lavora in sinergia con la frequenza di aggiornamento variabile per ridurre ghosting e tearing per immagini stabili e fluide. Oltre a questo, il monitor è compatibile sia con FreeSync Premium che con G-Sync.

Infine, ti segnaliamo la funzione Shadow Boost, che illumina automaticamente le zone scure senza sovraesporre quelle più chiare per avere sempre il meglio dei dettagli anche dalle ambientazioni più scure.

ASUS TUF Gaming VG279Q3A è la scelta perfetta per fare un upgrade alla tua postazione senza spendere troppo: acquistalo adesso a soli 149,99 euro.