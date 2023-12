Monitor ASUS TUF Gaming da 27" WQHD e con refresh rate 170Hz a soli 219€ su Amazon

Siete alla ricerca di un monitor da gaming di altissima qualità, ma non volete spendere grosse cifre? Oggi su Amazon vi è un’offerta che non potete assolutamente farvi scappare e che riguarda uno dei monitor migliori in commercio per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando dell’ASUS TUF Gaming VG27AQA1A da 27 pollici il cui prezzo consigliato di 319 euro scende fino a 219 euro raggiungendo uno dei prezzi più bassi di sempre.

Monitor ASUS TUF Gaming VG27AQA1A: caratteristiche principali

TUF VG27AQA1A è un monitor Gaming da 27 pollici WQHD (2560 x 1440) con Overclock a 170Hz (oltre 144Hz), Extreme Low Motion Blur, Freesync Premium, 1ms (MPRT), Shadow Boost, HDR e DisplayWidget Lite. Andiamo con ordine: l’overclock a 170 Hz della frequenza di aggiornamento riduce il lag e il motion blur per dare il meglio nei giochi sparatutto in prima persona, negli strategici e nei titoli sportivi. Questa veloce frequenza di aggiornamento vi permette di giocare col massimo delle impostazioni grafiche e di reagire immediatamente a ciò che è sullo schermo per ottenere sempre il primo colpo.

La tecnologia AMD FreeSync Premium supportata attraverso le porte DP e HDMI, fornisce frequenze di aggiornamento variabili per una bassa latenza, senza stuttering e tearing-free durante il gioco. TUF Gaming VG27AQA1A sfrutta anche la tecnologia HDR per offrire colori più vividi e livelli di contrasto più elevati rispetto ai monitor tradizionali. La tecnologia ASUS Variable Overdrive integrata permette al display di modificare dinamicamente l’impostazione di overdrive al variare del frame rate, garantendo risultati ottimali per qualsiasi gioco. Scegliete quanto forte volete che sia l’effetto complessivo, poi lasciate che il monitor lo prenda da lì. Infine sono presenti una moltitudine di opzioni di connettività, tra cui due HDMI 2.0, più DisplayPort 1.2, così che il monitor possa assicurare un’ampia compatibilità con una varietà di sorgenti di input. ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Monitor Gaming 27”, WQHD, Overclock Fino a 170 Hz, Tecnologia Extreme Low Motion Blur, Freesync Premium e Shadow Boost, 1 ms (MPRT), HDR, DisplayWidget Lite, Nero 219.99 € 319€ 31% Vedi l'offerta Cosa state aspettando? Correte su Amazon e acquistate lo splendido monitor TUF Gaming VG27AQA1A con un risparmio di 100 euro tondi tondi. A soli 219 euro è un prodotto che non potete farvi scappare e può essere vostro in tempi ridottissimi grazie ad Amazon Prime. Infine non sottovalutate la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.