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Ti serve un monitor compatto? Guarda questo in offerta a 69 euro

Giù il prezzo del monitor KOORUI da 21,45 pollici: compatto e adatto a ogni scrivania, è in sconto tra le Offerte di Primavera su Amazon.
Ti serve un monitor compatto? Guarda questo in offerta a 69 euro
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Giù il prezzo del monitor KOORUI da 21,45 pollici: compatto e adatto a ogni scrivania, è in sconto tra le Offerte di Primavera su Amazon.

Non sempre c’è bisogno di un monitor dalle grandi dimensioni: se ne stai cercando uno compatto, leggero, pratico e versatile da mettere sulla tua scrivania, ti segnaliamo lo sconto di Amazon che oggi vede protagonista il modello KOORUI E2212F. È da 21,45 pollici con design ultrasottile e cornici ridotte al minimo su tre dei quattro lati. L’offerta fa parte della Festa di Primavera che andrà avanti fino a mezzanotte sull’e-commerce.

Compra il monitor a soli 69 euro

Ecco l’offerta sul monitor KOORUI da 21,45 pollici

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con refresh rate a 100 Hz, tempo di risposta pari a 5 ms e tecnologia Adaprive Sync. Non mancano poi il sistema Eye Care per proteggere gli occhi, la compatibilità VESA 100×100 utile per appenderlo eventualmente su un braccio o a parete, la base con inclinazione regolabile e le porte HDMI 1.4 e VGA. Insomma, c’è tutto ciò che serve per navigare online, per lo studio, per la produttività di base e per l’intrattenimento multimediale, ad esempio per vedere i film o gli episodi delle serie TV sulle piattaforme di streaming. Scopri di più nella pagina del prodotto.

Le dimensioni del monitor KOORUI E2212F da 21,45 pollici

Lo sconto di oggi porta il monitor KOORUI E2212F da 21,45 pollici al prezzo finale di soli 69,99 euro. Se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Inoltre, il voto medio assegnato da quasi 1.500 recensioni è 4,5/5.

KOORUI E2212F Monitor PC 21.45 pollici, Full HD VA 100HZ, 5ms, 1920x1080, Schermo PC HDMI1.4 e VGA, VESA 100x100 mm, Inclinazione Regolabile, Pannello ultra Sottile

KOORUI E2212F Monitor PC 21.45 pollici, Full HD VA 100HZ, 5ms, 1920×1080, Schermo PC HDMI1.4 e VGA, VESA 100×100 mm, Inclinazione Regolabile, Pannello ultra Sottile

69,9974,99€-7%
Vedi l’offerta

È arrivato l’ultimo giorno per la Festa delle Offerte di Primavera, l’appuntamento che per un’intera settimana ha accompagnato l’arrivo della bella stagione sull’e-commerce. Visita la pagina ufficiale per scoprire le promozioni più interessanti ancora attive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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