Ti serve un monitor compatto? Guarda questo in offerta a 69 euro

Non sempre c’è bisogno di un monitor dalle grandi dimensioni: se ne stai cercando uno compatto, leggero, pratico e versatile da mettere sulla tua scrivania, ti segnaliamo lo sconto di Amazon che oggi vede protagonista il modello KOORUI E2212F. È da 21,45 pollici con design ultrasottile e cornici ridotte al minimo su tre dei quattro lati. L’offerta fa parte della Festa di Primavera che andrà avanti fino a mezzanotte sull’e-commerce.

Ecco l’offerta sul monitor KOORUI da 21,45 pollici

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con refresh rate a 100 Hz, tempo di risposta pari a 5 ms e tecnologia Adaprive Sync. Non mancano poi il sistema Eye Care per proteggere gli occhi, la compatibilità VESA 100×100 utile per appenderlo eventualmente su un braccio o a parete, la base con inclinazione regolabile e le porte HDMI 1.4 e VGA. Insomma, c’è tutto ciò che serve per navigare online, per lo studio, per la produttività di base e per l’intrattenimento multimediale, ad esempio per vedere i film o gli episodi delle serie TV sulle piattaforme di streaming. Scopri di più nella pagina del prodotto.

Lo sconto di oggi porta il monitor KOORUI E2212F da 21,45 pollici al prezzo finale di soli 69,99 euro. Se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Inoltre, il voto medio assegnato da quasi 1.500 recensioni è 4,5/5.

È arrivato l’ultimo giorno per la Festa delle Offerte di Primavera, l’appuntamento che per un’intera settimana ha accompagnato l’arrivo della bella stagione sull’e-commerce. Visita la pagina ufficiale per scoprire le promozioni più interessanti ancora attive.