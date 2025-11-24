 Monitor curvo 24" FHD @180Hz per gaming da URLO: neanche 89€
Questo monitor curvo da 24" in risoluzione Full HD ti avvolge e ti fa entrare nel pieno dei giochi: prezzo spappolato.
Grande occasione per rendere le tue sessioni di gaming un successo assicurato. In cerca di uno schermo che ti regga il gioco? Questo monitor curvo da 24″ è tutto ciò che stai cercando. Risoluzione avanzata, fluidità senza eguali e un prezzo che fa paura. Proposto da KTC, ha tutte le carte in regola per essere la stella del Black Friday 2025. Compralo a soli 88,91 euro su Amazon con lo sconto del 32% disponibile ora.

Questo monitor Curvo 24″ di KTC è un gioiello. Ha tutte le caratteristiche che stavi cercando e sono racchiuse in un prodotto dal rapporto qualità/prezzo impareggiabile.  Con design moderno, sulla scrivania è la stella che completa il tuo setup. Il piede lo mantiene stabile e ti consente di regolarlo a piacimento. In alternativa è anche predisposto VESA quindi puoi fissarlo al muro o usare un braccetto. Il pannello posteriore, poi, è ricco di possibilità offrendoti entrate DC, AUX, HDMI 2.0 e Display Port 1.4 per connettere il tuo computer o console gaming senza alcun sforzo.

Ma cosa lo rende veramente fenomenale? Sicuramente lo schermo da 24 pollici con curvatura 1500R che non distorce ma, anzi, rende la visione ancora più immersiva. Vieni avvolto dalle immagini e dalle situazioni in cui ti trovi per entrare nel mezzo dell’azione. Il pannello è di tipo VA e con risoluzione Full HD non lascia alcun dettaglio al caso. Conta che ha un refresh rate che raggiunge i 180Hz e tempi di risposta di appena 1ms per essere sempre sul pezzo. Con tecnologie aggiuntive come HDR 10, Gamma cromatica SrGB del 110% e Adaptive Sync, non lascia alcun dubbio. Sia per gaming su console che via computer, è il monitor che sulla scrivania non delude in alcuna circostanza.

Portalo a casa a soli 88,91 euro con lo sconto del 32% su Amazon. Il Monitor curvo 24″ di KTC è un gioiello che non devi sottovalutare in questo Black Friday 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Paola Carioti
24 nov 2025
