Monitor curvo 24" FHD @180Hz per gaming da URLO: neanche 89€

Grande occasione per rendere le tue sessioni di gaming un successo assicurato. In cerca di uno schermo che ti regga il gioco? Questo monitor curvo da 24″ è tutto ciò che stai cercando. Risoluzione avanzata, fluidità senza eguali e un prezzo che fa paura. Proposto da KTC, ha tutte le carte in regola per essere la stella del Black Friday 2025. Compralo a soli 88,91 euro su Amazon con lo sconto del 32% disponibile ora.
Questo monitor Curvo 24″ di KTC è un gioiello. Ha tutte le caratteristiche che stavi cercando e sono racchiuse in un prodotto dal rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Con design moderno, sulla scrivania è la stella che completa il tuo setup. Il piede lo mantiene stabile e ti consente di regolarlo a piacimento. In alternativa è anche predisposto VESA quindi puoi fissarlo al muro o usare un braccetto. Il pannello posteriore, poi, è ricco di possibilità offrendoti entrate DC, AUX, HDMI 2.0 e Display Port 1.4 per connettere il tuo computer o console gaming senza alcun sforzo.
KTC Monitor Gaming Curvo 1500R 24 Pollici, FHD (1920x1080p) 1ms 180Hz / 144Hz / 120Hz Monitor PC Gaming, Adaptive-Sync, VA Panel, HDR, HDMI 2.0/DP 1.4, VESA per PC, laptop, PS5 e altro ancora
88,91€129,99€-32%
Ma cosa lo rende veramente fenomenale? Sicuramente lo schermo da 24 pollici con curvatura 1500R che non distorce ma, anzi, rende la visione ancora più immersiva. Vieni avvolto dalle immagini e dalle situazioni in cui ti trovi per entrare nel mezzo dell’azione. Il pannello è di tipo VA e con risoluzione Full HD non lascia alcun dettaglio al caso. Conta che ha un refresh rate che raggiunge i 180Hz e tempi di risposta di appena 1ms per essere sempre sul pezzo. Con tecnologie aggiuntive come HDR 10, Gamma cromatica SrGB del 110% e Adaptive Sync, non lascia alcun dubbio. Sia per gaming su console che via computer, è il monitor che sulla scrivania non delude in alcuna circostanza.
Portalo a casa a soli 88,91 euro con lo sconto del 32% su Amazon. Il Monitor curvo 24″ di KTC è un gioiello che non devi sottovalutare in questo Black Friday 2025.