Monitor curvo da gaming MSI (27 pollici) a PREZZO STRACCIATO

Amazon ha fatto crollare il prezzo di MSI MAG 275CQRF-QD, il monitor curvo da 27 pollici con caratteristiche che lo rendono perfetto per il gaming (e non solo). Oggi lo puoi acquistare sull’e-commerce a soli 299 euro, approfittando di un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche di punta.

Super sconto sul monitor MSI MAG 275CQRF-QD

Integra un pannello con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel) e raggio di curvatura 1000R, frequenza di aggiornamento variabile fino a 170 Hz, tempo di risposta da 1 ms, profondità 10-bit (1,07 miliardi di colori) e riduzione automatica della luce blu emessa per non affaticare gli occhi. Inoltre, è HDR Ready e include le seguenti porte: DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b, jack audio, USB-C e USB Type-A. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il design bezel-less è quello visibile nell’immagine qui sotto, circondato da bordi ultra-sottili e con una componente LED RGB personalizzabile sul retro. Come si legge nella descrizione completa, è possibile controllare ogni funzionalità attraverso il comodo joystick a 5 posteriore ed è possibile inclinarlo per il massimo del comfort.

Al prezzo finale di soli 299 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico, il monitor curvo MSI MAG 275CQRF-QD da 27 pollici è un ottimo affare, non solo per chi cerca un display in grado di offrire il massimo delle prestazioni nel gaming.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni a chi effettua subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.