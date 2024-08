Monitor curvo Samsung 27" a soli 99€: OCCASIONE Amazon

Per aggiornare la tua postazione di lavoro in casa o in ufficio puoi approfittare di questa offerta su Amazon che ti permette di acquistare un monitor Samsung curvo da 27 pollici con risoluzione Full HD a soli 99,90 euro invece di 129,90 (prezzo più basso recente).

Monitor curvo Samsung 27″: le caratteristiche

Il monitor ha uno schermo curvo da 27 pollici e una curvatura 1800R pensata per farti immergere completamente nei tuoi contenuti qualsiasi cosa tu stia facendo.

La risoluzione Full HD (1920×1080) unita alla tecnologia del pannello VA garantisce colori vividi e un contrasto profondo, perfetto per apprezzare ogni dettaglio. Il refresh rate di 75 Hz e il tempo di risposta di 4 ms offrono immagini fluide, ideali per non far affaticare troppo l’occhio.

Non a caso, il monitor è dotato di apposite tecnologie in tal senso, come la modalità Eye Saver che riduce l’emissione di luce blu e la tecnologia Flicker Free che minimizza lo sfarfallio, così che tu possa usarlo anche per lunghe sessioni di lavoro.

Parlando infine di connettività abbiamo un ingresso HDMI, un D-Sub e un ingresso audio, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi. Una combinazione insomma tra design elegante e prestazioni eccellenti: tua a soli 99,90 euro.