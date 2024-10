Monitor curvo Samsung a 79 euro: sembra un errore di prezzo

Meglio approfittare di questa offerta a tempo: il monitor curvo da 24 pollici della gamma Samsung S36C è in vendita al prezzo stracciato di soli 79 euro, fino al sold out. Le sue specifiche lo rendono adatto a ogni ambito, dalla produttività al gaming, fino alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero (streaming, social network e così via).

Samsung S36C: 24 pollici e pannello curvo

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), aspect ratio da 16:9, frequenza di aggiornamento da 75 Hz per una fluidità senza compromessi, supporto alle tecnologie Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode ed Eco Saving Plus. Sul retro sono presenti gli ingressi HDMI e VGA per il collegamento delle fonti audio-video come computer fisso o portatili, console, lettori multimediali, decoder per il digitale terrestre e altro ancora. Il raggio di curvatura è 1800R, pensato per garantire una visibilità sempre perfetta, in ogni punto. L’immagine qui sotto mostra il design dello schermo, per vederne altre o consultare l’elenco completo delle sue caratteristiche, visita la pagina dedicata sull’e-commerce.

Non è un errore: il monitor curvo Samsung S36C nella sua versione da 24 pollici è davvero in forte sconto e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 79 euro. È il minimo storico per un modello elegante e versatile.

Lo potrai mettere sulla tua scrivania entro pochi giorni se lo ordini adesso. Per quanto riguarda vendita e spedizione, non c’è alcun compromesso: Amazon si occupa di tutto attraverso la sua rete logistica. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle quasi 1.000 recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova.