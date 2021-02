Monitor curvo Samsung: risparmio di 65€ su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo monitor per le vostre sessioni di gaming o di lavoro? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi e riguarda uno dei monitor desktop più belli e funzionali presenti sul mercato. Stiamo parlando del Samsung C24RG50 in cui spicca il suo schermo curvo da 24 pollici. Oggi può essere vostro al prezzo di 187 euro invece dei consueti 249 euro con un risparmio di ben 62 euro.

Monitor curvo Samsung C24RG50: caratteristiche principali

Samsung C24RG50 è un monitor progettato per un’esperienza di gioco suggestiva e realistica. Con una curvatura di 1800R, lo schermo full HD da 144Hz è ottimizzato per seguire il profilo dell’occhio umano, offrendo una visione confortevole e dettagliata delle immagini. Questo monitor curvo da 24 pollici ha inoltre una qualità grafica ottimale, grazie alla funzione AMD Radeon FreeSync, che permette di visualizzare sequenze nitide ed molto fluide eliminando scatti, latenze o sovrapposizioni dei fotogrammi.

Con questo monitor 24 pollici avrete poi a disposizione un rapporto di contrasto pari a 3000:1 per immagini uniformi e dettagliate, caratterizzate da neri profondi e bianchi brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Fra le funzioni che il monitor dedica ai giocatori rientra Game Mode, che regola in maniera automatica i livelli di contrasto, luminosità e colore, al fine di ottimizzare al massimo l’esperienza di gioco.

Tra le modalità più importanti spicca la Low Input Lag, che, riduce i rallentamenti e migliora ulteriormente la reattività del gameplay. Questo monitor gaming di Samsung consente, di giocare a lungo senza affaticare la vista: mentre la modalità Eye Saver riduce le emissioni di luce blu, che possono rivelarsi stancanti e irritanti per gli occhi, la tecnologia Flicker Free elimina i fastidiosi fenomeni di sfarfallio, offrendo un comfort visivo ottimale.

Non fatevi scappare, quindi, questa incredibile offerta dedicata a uno dei monitor più belli e prestanti (in questa fascia di prezzo) presenti sul mercato