Monitor da gaming 24" FHD 100Hz a 89,99€: occasione GHIOTTA su Amazon

Vuoi un monitor da gioco senza spendere troppo? Nessun problema, perché l’occasione arriva oggi su Amazon su questo schermo del marchio KTC da 24 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz. Attivando la casella del coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo infatti soltanto 89,99 euro.

Monitor da gaming a meno di 90 euro: le caratteristiche

Non temere per il prezzo troppo basso, perché non rinunci per niente alla qualità. Questo monitor è dotato infatti di un pannello da 24 pollici Full HD di alta qualità che è stato pensato proprio per gli appassionati di gaming e intrattenimento: puoi contare su immagini nitide e realistiche, con una gamma di colori estesa del 104% dello spazio colore sRGB.

In favore delle sessioni di gioco è importante anche la frequenza di aggiornamento di 100Hz, che riduce sfocatura del movimento ed eliminando il tearing. Grazie alla tecnologia Adaptive Sync, la sincronizzazione dinamica della frequenza di aggiornamento del display con la GPU garantisce un’esperienza di gioco priva di lag e stuttering, anche nei giochi ad alta velocità.

Per la protezione degli occhi, il monitor è dotato di tecnologia flicker-free che riduce efficacemente la luce blu, riducendo l’affaticamento visivo durante sessioni di gioco prolungate o periodi di lavoro intensivo. E poi, il design senza bordi dello schermo non solo offre una visione più ampia e confortevole, ma consente anche regolazioni ergonomiche dell’inclinazione da -5° a 15° per una posizione di visione ottimale.

Infine, per una completa personalizzazione, hai il supporto per il montaggio a parete VESA nel caso tu voglia liberare ulteriormente spazio sulla scrivania. In ogni caso, non perdere altro tempo: spunta la casella del coupon sconto e acquista questo fantastico monitor da gaming a soli 89,99 euro.