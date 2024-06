Monitor da gaming 24" FHD, 165Hz a 103,60€: occasione LAMPO Amazon

Vuoi un monitor per giocare, ma al momento non puoi spendere cifre altisonanti? Per fortuna su Amazon è attiva un’offerta lampo su questo ottimo monitor da gaming del marchio Oversteel, con pannello LED da 24 pollici, risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta a 1ms. Il prezzo in sconto è bassissimo: solo 103,60 euro, ma è a tempo e disponibilità limitata.

Monitor da gaming Oversteel: le caratterisiche

Il monitor si chiama Oversteel Krypto ed è dotato di una risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz. Il tempo di risposta MPRT di 1 ms è l’ideale per giocare: inoltre, è compatibile sia con AMD FreeSync che con NVIDIA G-Sync, eliminando problemi come screen tearing, lag e salti d’immagine.

Sulla parte posteriore troverai una DisplayPort 1.2, che supporta la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, due porte HDMI 1.4 e un connettore audio, offrendoti diverse opzioni per collegare i tuoi dispositivi. Grazie all’opzione di montaggio VESA 75×75 puoi posizionarlo nel modo che preferisci.

Parliamo di design: il pannello senza cornice e la retroilluminazione a LED viola non solo migliorano l’estetica del tuo setup, ma garantiscono anche un’esperienza di visione immersiva e continua. La presenza della tecnologia Low Blue Light farà in modo che potrai goderti lunghe sessioni di gioco senza affaticare la vista: con Flicker Free, invece, il monitor elimina i fastidiosi sfarfallii dello schermo.

Non aspettare troppo e aggiungi subito al carrello il monitor da gioco Oversteel KRYPTO: lo pagherai soltanto 103,60 euro.