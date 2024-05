Monitor da gaming 27" FHD, 165Hz, 1ms in SCONTO a 151,99 euro (-27%)

Oggi puoi aggiornare alla grande la tua postazione da gioco grazie allo sconto Amazon attivo su questo monitor da gaming da 27 pollici del marchio AOC che può essere tuo a soli 151,99 euro invece di 209. La spedizione Prime ti permetterà di riceverlo a casa nel giro di 48 ore al massimo.

Monitor da gaming 27 pollici AOC: le caratteristiche

Il monitor AOC Gaming 27G2SP è dotato di un pannello con risoluzione Full HD (1920 x 1080), frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms: perfetto per soddisfare dunque le esigenze dei gamer più appassionati senza spendere cifre astronomiche.

Il monitor supporta anche la tecnologia FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando lo screen tearing e lo stuttering per un gameplay fluido e senza interruzioni, mentre grazie a Flicker-Free e alla modalità Low Blue Light integrata viene ridotto l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco, migliorando il comfort visivo.

Il design è interessante: il display è opaco per ridurre al massimo i riflessi, mentre la cornice sottile fornisce un look moderno e una maggiore area di visualizzazione. Presente anche un supporto regolabile in altezza fino a 130 mm per un comfort ergonomico e la possibilità di montarlo a parete.

Le opzioni di connettività includono 1x VGA, 2x HDMI 1.4, e 1x DisplayPort 1.2, consentendoti di collegare facilmente diverse periferiche e dispositivi: trovi anche un’uscita per le cuffie.

Un monitor che mette insieme prestazioni elevate, comfort visivo e un design versatile, il tutto ad un prezzo ultra competitivo grazie a questo sconto: è tuo a 151,99 euro invece di 209.