Monitor da gaming Acer: prestazioni ECCELLENTI ad un prezzo MINI

Se siete appassionati di videogiochi e vi piace immergervi nelle azioni più adrenalitiche, impazzirete completamente per il Monitor da gaming Acer Nitro VG0. Oggi il dispositivo è in offerta super su Amazon con uno sconto incredibile del 32%.

Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 139 euro, risparmiando ben 65 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, procedendo con l’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di avere uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC. L’offerta è super allettante, coglietela al volo!

Monitor da gaming Acer Nitro VG0: prestazioni eccellenti per esperienze immersive

Il Monitor da gaming Acer Nitro VG0 vi permetterà di godere immagini vivaci e colori brillanti, offrendovi la sensazione di essere letteralmente immersi nel gioco.

Il display LED retroilluminato da 27 pollici è ad alta risoluzione, ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 1 ms VRB per ridurre al minimo le sfocature e reagire rapidamente a ciò che accade sullo schermo di gioco come un vero giocatore professionista.

Il gioco sarà sempre fluido e non ci saranno mai immagini tagliate o lacerazioni grazie alla tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il frame rate dello schermo con la scheda video. Stesso discorso vale per l’audio: il dispositivo offre un suono straordinario con la potenza del sistema a doppio altoparlante integrato da 2 W.

Il design ZeroFrame con cornici sottili su un supporto a tre punte consente di vedere ancora più schermi WQHD per un’immersione completa. In più può essere inclinato da -5° a 20° per scegliere la posizione più comoda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.